Jos etäopetusta on koronavirusaltistusten vuoksi välillä pakko antaa, panostakaa sen pedagogiikkaan.

Yliopistojen rehtorineuvosto linjasi elokuun puolivälissä, että opiskelijoiden hätään vastataan ja että tavoitteena on lähiopetus lukuvuoden alussa erityisesti 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille.

Perheemme nuorista kaksi vanhinta opiskelee maakuntayliopistossa, ja heidän todellisuutensa on tyystin toista kuin uutisoinneissa annetaan ymmärtää. Toinen nuoristamme opiskelee viidettä vuotta tekniikkaa. Hänen etäopintonsa voi hyväksyä, jos syynä on oppilaitoksen haaste järjestellä riittävästi tiloja ja ryhmityksiä aloittaville opiskelijoille. Toinen, 2. vuosikurssin viestinnän opiskelija, joutuu jatkamaan edelleen kokonaan etäopinnoissa, vaikka ei ole koko opiskeluaikanaan saanut minkäänlaista lähiopetusta. On vain yksinäinen huone ja tietokone, yksi luentokerta viikossa verkon välityksellä, ei muuta. Yliopisto-opinnot ovat olleet suuri pettymys, ja katteettomiin lupauksiin pettynyt nuori ei enää edes jaksa uskoa, että paluu lähiopintoihin joskus koittaa.

Tuki opiskelijoille on vain korulauseita julkisuudessa, jos mitään konkreettista ei tehdä. Jos olisi tahtoa, ryhmiä pilkottaisiin pienemmiksi ja opetus rytmitettäisiin niin, että hyödynnettäisiin kattavammin niin tilat kuin aamu- ja ilta-ajatkin. Vaikuttaa siltä, että opetushenkilöstölle on annettu liikaa vapauksia ja että nuorten etu on järjestelyissä toissijainen. En ole myöskään lukenut, että valtiovalta olisi tässä tilanteessa antanut yliopistoille taloudellisia resursseja lisätä poikkeustilanteen vaatimaa pienryhmäopetusta.

Etäopetuspedagogiikan taso vaikuttaa korkeakouluopetuksessa olevan hyvin vaihteleva. Kurssi voi koostua vain kirjallisuudesta ja kirjallisista tehtävistä tai tentistä. Turhan moni verkkoluento on pelkkä taltio: ei samanaikaisen läsnäolon tuntua, ei mahdollisuutta jakaa ajatuksia tai kysellä. Käänteinen opetus (flipped learning) – jossa opiskelija tutustuu etukäteen käsiteltävään aiheeseen, jota sitten syvennetään yhdessä – tuntuu myös olevan suunta, johon kaikkea opetusta ajetaan.

Moni opettaja tuntuu kuitenkin ymmärtäneen sen olemuksen väärin. Etätentit arvottuine kysymyksineen ovat usein hutiloiden laadittuja. Tekniikan puolella tavallista on pari muutaman minuutin videotaltiota, kasa matemaattisia laskutehtäviä ja tenttipäivämäärä. En kutsuisi tällä tavalla järjestettyjä kursseja edes opetukseksi, kun mitään ei opeteta.

Vetoan yliopistojen rehtoreihin ja opetushenkilökuntaan. Oikeasti: teidän pitää järjestää opiskelijoille lupaamaanne lähiopetusta. Jos etäopetusta on korona-altistusten vuoksi välillä pakko antaa, panostakaa sen pedagogiikkaan. Tuntuu siltä, että nykyisellään yliopisto-opetus on valitettavan usein absurdi vitsi.

Kahden opiskelijan surullinen vanhempi

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

