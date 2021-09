Ihmisen toiminnan vaikutukset ympäröivään luontoon niin meillä kuin muuallakin maailmassa ovat olleet katastrofaaliset ja globaalit. Tässä kuvassa talviruokinnan merkitys on ilmeisen vähäinen.

Pekka Heikkilä esitti (HS Vieraskynä 27.8.) väitteitä ruokinnan haitallisuudesta luonnoneläinten kantoihin ja talvesta selviytymiseen. Heikkilän mielestä ruokinta pitäisi lopettaa, koska se edesauttaa lajien välistä epätervettä kilpailua ja heikentää suomalaisten alkuperäislajien luontaista kykyä selviytyä Suomen talvesta. Lopputulemana lukijan annettiin ymmärtää, että lintujen talviruokinta ja riistaruokinta olisivat pääasiallisin syy joidenkin lajien vähenemiselle, muutamien lajien haitallisellekin lisääntymiselle ja alkuperäisen luonnon köyhtymiselle kaikkiaan.

Ihmisen toiminnan vaikutukset ympäröivään luontoon niin meillä kuin muuallakin maailmassa ovat olleet katastrofaaliset ja globaalit. Vaikka Suomi onkin harvaan asuttu maa, ihmistoiminnalta ulottumattomissa olevaa luontoa meillä on jäljellä enää hyvin vähän, jos ollenkaan. Ihmisen maankäyttö – esimerkiksi rakentaminen, liikenne sekä maa- ja metsätalous – ulottuu lähes kaikkialle. Eläinten elinalueet ovat pirstoutuneet ja käsitelty monilta osin elinkelvottomiksi. Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkialla. Metsästäjät ampuvat Suomessa vuosittain satojatuhansia eläimiä. Liikenteessä eläimiä kuolee miljoonittain. Pelkästään vapaana juoksevien kissojen saaliiksi arvioidaan päätyvän lähes kaksi miljoonaa lintua ja muuta eläintä vuodessa. Tässä kuvassa talviruokinnan merkitys on ilmeisen vähäinen.

Viime vuosikymmenien aikana useimpien lintulajien määrät ovat laskeneet. Monet näistä ovat vanhojen metsien lajeja, kuten hömötiainen ja kuukkeli, mutta myös tutut maaseutumaiseman suosijat – pelto- ja keltasirkku sekä kottarainen – ovat hävinneet. Vesilintukannat ovat vuosi vuodelta pienentyneet. Nisäkkäistä esimerkiksi kettujen ja jänisten määrät ovat vähentyneet parissa vuosikymmenessä jopa kolmanneksen. Syy ei ole varmasti talviruokinnassa, eikä syy ole edes supikoirien ja minkkien lisääntyminen, koska tilastojen mukaan näiden pienpetojen määrä on pysynyt rajustakin pyynnistä huolimatta lähes vakiona.

Ihmisen oma toiminta paitsi hävittää joidenkin lajien elinalueita myös luo toisille uusia hyviä mahdollisuuksia menestyä. Hirvet hyödyntävät jatkuvasti lisääntyvää taimikoiden määrää, valkohäntäpeurat hyötyvät lämpenevistä talvista ja maaseutumaisesta kulttuurimaisemasta, missä ne voivat elää petojen ja metsästyksen ulottumattomissa, kuten Helsingin citykanit aikoinaan. Joitakin lajeja (suurpedot) on auttanut metsästyksen rajoittaminen.

Minulla on vakaa usko siihen, että ne metsästysseurat, jotka mahdollisesti peuroja ja muuta riistaa ruokkivat, huolehtivat myöskin niiden metsästyksestä. Ruokinnan tarkoituksena on usein houkutella eläimet alueelle, jossa niiden metsästäminen on mahdollista. Pihalintujen talviruokinnan turvin voidaan auttaa esimerkiksi harvenevien tiaiskantojen säilymistä, mutta senkin merkitys lienee lopulta hyvin paikallista. Syitä esimerkiksi lintukantojen muutoksiin on myös tutkittu. Ainakaan tähän mennessä niissä ei ole tullut esiin talviruokinnan laajamittaisempaa haittaa, kun ruokapaikkojen siisteydestä huolehditaan asianmukaisesti.

Markku Kekäläinen

luontoharrastaja, Kuopio

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.