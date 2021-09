Eläkejärjestelmämme on kansainvälisessä vertailussa huipputasoa, ja yhteisenä tavoitteena tulisi olla luottamuksen lisääminen sitä kohtaan.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) 31. elokuuta julkaisema eläkepoliittinen raportti ”Uusi sukupolvisopimus” sisältää hurjia lääkkeitä Suomen huoltosuhteen ja eläkejärjestelmän kestävyyden korjaamiseksi.

Raflaavaan toteamukseen, että ”suurin virhe oli päästää suuret ikäluokat liian aikaisin eläkkeelle”, löytynee monia näkemyksiä. Minun mielestäni se on jälkiviisaudessaan haitallinen ja aiheuttaa turhaa vastakkainasettelua.

Ehdotus eläkeiän sitomisesta taloudelliseen huoltosuhteeseen rapauttaa kansalaistemme luottamusta eläkkeelle pääsyä kohtaan ja luo epävarmuutta etenkin nuoremmille ikäluokille. Se heikentäisi oleellisesti järjestelmän ennakoitavuutta. Olisi entistä vaikeampaa riittävästi arvioida ja tehdä päätöksiä oman eläkkeelle siirtymisen suhteen.

Eläkejärjestelmämme on kansainvälisessä vertailussa huipputasoa, ja yhteisenä tavoitteena tulisi olla luottamuksen lisääminen sitä kohtaan. Vuosien 2005 ja 2017 eläkeuudistuksissa on tehty merkittäviä ratkaisuja järjestelmän kestävyyden parantamiseksi.

Eläkkeelle jäämistä on myöhennetty ja käyttöön on otettu elinaikakerroin. Sen tarkoituksena on rajoittaa elinajan pitenemisestä johtuvaa eläkekustannusten kasvua ja kannustaa jatkamaan työntekoa. On sovittu eläkeiän asteittaisesta nostosta vuonna 1955 ja sitä myöhemmin syntyneiden osalta.

Raportti lietsoo sukupolvien välistä ristiriitaa ja epäluottamusta eläkejärjestelmää kohtaan. Tätä ei mielestäni kaivata. Keskustelua toki tarvitaan, ja siinä tulee olla työmarkkinajärjestöjen ja poliittisten päättäjien lisäksi osallisena niin eläkeläisten kuin nuortenkin edustajia.

Yhteisenä tavoitteena on muun muassa keksiä keinoja, joilla saamme keskimääräistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen ikää nostettua. Sillä olisi suuri merkitys järjestelmän kestävyydelle.

Eero Kivinen

sosiaalipoliittinen asiantuntija

Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry

