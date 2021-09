On jo aika, että myös Suomessa ymmärretään, että talous- ja sosiaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia.

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa (1.9.) väitettiin, että talous- ja sosiaalioikeuksien korostaminen vie ihmisoikeusjärjestöjä ”liian syvälle politiikkaan”. Se, että talouspolitiikka olisi jotenkin sopimaton aihe ihmisoikeusjärjestöille, on erikoinen kannanotto Suomen suurimmalta päivälehdeltä.

Kaikki taloudelliset päätökset vaikuttavat ihmisoikeuksien toteutumiseen. Kansalais- ja poliittisten oikeuksien toteuttaminen ei myöskään ole ilmaista. Vaalien järjestäminen sekä eduskunnan ja kunnanvaltuustojen, oikeuslaitoksen ja poliisin ylläpito maksavat. Lisäksi kaikki ihmisoikeudet ovat yhtä tärkeitä, jakamattomia ja toisistaan riippuvaisia.

Ihmisoikeustyö on aina poliittista. Yhtä lailla naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen tai esimerkiksi Venäjän ihmisoikeusloukkausten arvosteleminen on poliittista. On poliittisia syitä sille, ettei Suomeen ole saatu itsemääräämisoikeuteen perustuvaa translakia tai ratifioitu saamelaisten oikeuksia turvaavaa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) alkuperäiskansoja koskevaa sopimusta. Mikään ihmisoikeusmuutos ei koskaan ole tapahtunut politiikan ulkopuolella.

Suomi on sitoutunut noudattamaan YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien sopimusta sekä Euroopan sosiaalista peruskirjaa. Molempia sopimuksia valvovat komiteat ovat vuosia sanoneet samaa kuin mitä me sanomme raportissa, johon pääkirjoitus viittasi: Suomen perusturvan taso on tällä hetkellä riittämätön. Hallituksilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millä tavoin ne täyttävät ihmisoikeusvelvoitteensa, mutta eivät voi jättää niitä noudattamatta.

Perusturvan riittävyyttä arvioidaan Suomessa lakisääteisesti kunkin hallituskauden lopussa. Sosiaali- ja terveysministeriön teettämän arvioinnin tekevät itsenäiset asiantuntijat. Viimeisimmässä arviointiraportissa (2019) todetaan, ettei useimpien perusturvaetuuksien saajien tulotaso riitä kattamaan kohtuullista minimikulutusta.

On jo aika, että myös Suomessa ymmärretään, että talous- ja sosiaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia. Ne vaikuttavat meidän kaikkien hyvinvointiin, toimeentuloon, asumiseen, terveyteen ja koulutukseen. Valtion velvollisuus on turvata nämä oikeudet ilman syrjintää. Ja niiden ajaminen on tietenkin ihmisoikeusjärjestöjen tehtävä.

Frank Johansson

toiminnanjohtaja

Amnesty International Suomen osasto

Kaari Mattila

pääsihteeri, Ihmisoikeusliitto

