Järjestökenttä tulisi nyt perata kauttaaltaan läpi ja arvioida, mitkä niiden palveluista kuuluvat tosiasiallisesti julkisen sektorin hoidettavaksi.

Helsingin Sanomissa julkaistiin 1. syyskuuta kolme veikkaushäviövaroihin liittyvää mielipidekirjoitusta. Jorma Niemelä, kansanedustaja Heli Järvinen (vihr) ja Soste ry:n Vertti Kiukas, Riitta Särkelä ja Eija Koivuranta kaikki hyötyvät jollain tavalla ihmisten Veikkaukselle häviämistä rahoista ja toivovat rahapelaamisen yksinoikeusjärjestelmän säilyttämistä. Lisenssijärjestelmän he näkevät uhkana peliongelmien ehkäisylle.

Kirjoittajien maalailut lisenssijärjestelmästä villinä läntenä ovat vailla pohjaa. Rahapelien markkinointia ja tarjontaa rajoitetaan lainsäädännöllä. Yksikään rahapeliyhtiö ei mainosta suomalaisella televisiokanavalla vedonlyöntipelejä tai sijoittele pelikoneita marketteihin, jos se lailla kielletään. Jos mainostaisi ja sijoittelisi, yhtiön toiminta Suomen markkinoilla tyssäisi siihen.

Niemelä ja Soste ry:n edustajat haluavat järjestöjä rahoitettavan jatkossakin ihmisten Veikkaukselle häviämistä varoista. Tätä he perustelevat järjestöjen autonomian säilymisellä.

Mitä he järjestöjen autonomialla tarkoittavat? Kansalaisyhteiskunta, jonka rahoitus perustuu pelihäviöihin, on rahapeliriippuvainen kansalaisyhteiskunta. Tämä tuli hyvin ilmi koronaviruksen suljettua rahapeliautomaatit. Järjestöt olivat ajautua rahoituskriisiin, kunnes hallitus riensi apuun korvaamaan vähentyneet häviörahat järjestöille. Vieläpä täysimääräisesti. Samaan aikaan monet muut yhteiskunnalle tärkeät lakisääteiset tehtävät kärvistelevät niukkuudessa.

Peliongelmia tulee ehkäistä. Nykyiset Veikkauksen ehkäisytoimet – kuten nopearytmisten pelien tappioraja 2 000 euroa kuukaudessa ja 10 500 peliautomaattia kaupoissa ja kioskeissa – eivät ehkäise haittoja. Rahantulon jatkumisen ne kyllä mahdollistavat. Sosioekonomisesti heikompiosaiset ja rahapeliriippuvaiset eivät voi toimia kolmannen sektorin rahoittajina. Mutta eivät voi myöskään veronmaksajat.

Järjestökenttä tulisi nyt perata kauttaaltaan läpi ja arvioida, mitkä niiden palveluista kuuluvat tosiasiallisesti julkisen sektorin hoidettavaksi. Ne tulisi siirtää sinne.

Muiden järjestöjen osalta voisimme ottaa oppia muualta. Suurimmassa osassa maailman maita kansalaisjärjestöt toimivat ensisijaisesti lahjoitusten ja jäsenmaksujen varassa. Ne, joilla on rahaa, lahjoittavat niille, joilla ei ole. Tämä olisi oikeudenmukaista niin rahoittajille kuin avustettavillekin ja takaisi samalla kansalaisyhteiskunnan autonomian valtiosta. Kansalaisjärjestöjen tehtävähän on nimenomaan toimia valtiosta vapaana, tasapainottavana vastavoimana. Rahankeräyslain uudistaminen rahankeruun helpottamiseksi on avain riippumattomaan kansalaisyhteiskuntaan.

Lisäksi jatkossa valtion avustaessa kolmatta sektoria lienee päivänselvää, että järjestöt on saatava julkisuuslain piiriin. Julkista rahaa nauttivan järjestön on oltava rahankäytössään yhtä läpinäkyvä kuin on julkinenkin sektori.

Leena Pihanurmi

puheenjohtaja, Terveen rahapelikulttuurin puolesta ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.