Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta.

Tuomas Hanni pohti varhaiskasvatuksen henkilöstön kasvomaskien käytön velvoitetta (HS Mielipide 30.8.). Kirjoittaja mainitsi huolensa esimerkiksi lapsen puheen oppimisen kannalta. Asia ja huoli ovat tärkeitä ja yhteisiä.

Helsingin kaupungin linjauksissa on huomioitu viranomaisten ohjeistukset. Toimialat sekä niiden työyhteisöt noudattavat näitä linjauksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittaa edelleenkin kasvomaskien käyttöä, kun oleskellaan lähietäisyydellä rokottamattomien henkilöiden kanssa.

Helsinki on edelleen koronaviruksen leviämisvaiheessa, eikä tautitilanne ole helpottanut. Näin ollen linjauksia maskinkäytöstä ei ole päästy lieventämään. Rokotuskattavuus on noussut, mutta emme tarkalleen tiedä, paljonko henkilökunnasta on rokotettuja, koska työnantajalla ei ole oikeutta työntekijöiden rokotustietoihin.

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta. Maskivelvoitteella suojataan varhaiskasvatuksessa lapsia ja työntekijöitä. Jokainen varhaiskasvatuksen henkilöstön karanteeni tarkoittaa lapselle tutun työntekijän poissaoloa.

Helsingissä seurataan tautitilanteen kehittymistä koko ajan, ja rajoituksista luovutaan heti, kun se on terveysturvallisuuden näkökulmasta mahdollista. Haluamme kiittää henkilöstöämme ja perheitä rajoitusten noudattamisesta, vaikka ne tuovat haasteita arkeen.

Ulla Lehtonen

vs. varhaiskasvatusjohtaja

Jari Mäenmaa

työsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

