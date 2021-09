Erityisesti nuoret esihenkilöt tarvitsevat perehdytystä työturvallisuuteen.

Nuoria työllistävät yritykset ovat yhteiskunnallisesti tärkeässä asemassa, koska ne ovat monelle ensimmäinen kosketus työelämään. Parhaimmillaan töissä opitaan turvallisia työtapoja ja keinoja ylläpitää omaa jaksamista.

Viime viikkoina nuoret työntekijät ovat kertoneet epäkohdista työoloissaan. Kyse ei ole vain työssä viihtymisestä vaan työturvallisuudesta sekä nuorten ihmisten työkyvystä ja tulevaisuudesta.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että nuorilla on lähtökohtaisesti suurempi riski joutua työtapaturmiin, mikä johtuu esimerkiksi kokemattomuudesta ja työtehtävien fyysisyydestä. Työtapaturmien, virheiden ja vaaratilanteiden todennäköisyys ja vakavuus kasvavat entisestään, jos työssä onnistumista vaikeuttaa taukojen puute, pitkät työajat, kireä ilmapiiri tai kiire.

Suunnitelmallinen perehdyttäminen ja vuoropuhelu ovat keskeisessä roolissa työhyvinvoinnissa ja työturvallisuudessa. Työhön opastamisessa tulee huomioida nuorten vähäisempi kokemus työelämästä. On tärkeää kannustaa kysymiseen ja mieltä askarruttavien asioiden esille tuomiseen. Turvallisuuden hallinnan kuuluu ylipäätään olla ennakoivaa. Reagoiva tapa tulee kalliiksi, koska inhimillistä kärsimystä ja vahinkoja on jo ehtinyt tapahtua.

Mediassa on jäänyt vähemmälle huomiolle se, että nuoria työssään ohjaavat saattavat olla ensimmäisessä esihenkilötehtävässään. Osa esihenkilöistä toimii työntekijöiden kanssa samoissa haastavissa olosuhteissa ilman johtamiskokemusta, koulutusta ja riittävää perehdytystä uuteen rooliinsa.

Turvallisuuskoulutuksissamme monille tulee yllätyksenä, miten suuri vastuu esihenkilöillä on työyhteisön turvallisuudesta. Ilman tietoa on vaikea toimia oikein. Yritysten johdolla on lainmukainen vastuu perehdyttää uudet esihenkilöt työhönsä, jotta heillä on mahdollisuus onnistua tehtävissään – ja jottei kukaan kuormittuisi työssään liikaa.

Anna-Maria Teperi

Mikko Halinen

Mikko Nykänen

Työterveyslaitos

