Tuskallisen kuoleman edessä lääkärinetiikka on koetuksella

Hankalissa saattohoidon loppuvaiheen oireissa annettava lääkitys on veteen piirretty viiva eutanasiaan verrattua.

Valmistuessaan lääkäri sitoutuu valmistuessaan noudattamaan lääkärinetiikkaa. Potilasta tulee hoitaa yhteisymmärryksessä tämän kanssa. Lääkärin toiminnassa keskeistä on hyvään pyrkiminen ja vahingon välttäminen. Potilaan itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa.

Yleislääketieteen erikoislääkärinä ja Espoon kotisaattohoitoa kehittäneenä seuraan eutanasiakeskustelua mielenkiinnolla.

Olen kotisaattohoidossa ollut lääkärinetiikan suhteen selkä seinää vasten. Omasta tahdostaan yksin kotona kuoleva potilaani pyysi kuolinapua. Hänen argumenttinsa olivat aukottomat. Olimme yhdessä väistämättömän äärellä. Meillä oli täydellinen yhteisymmärrys hoidon tavoitteesta. Sen lopputuloksena olisi kuolema.

Potilaani kysyi: ”Miksi et voi tehdä minulle sitä ainoaa hyvää, johon sinulla lääkärinä olisi keinot?”

Saattohoidon keinoin en tuntenut tekeväni riittävästi hyvää, koska käytettävissä olevilla lääkkeillä ei kaikkia oireita saatu kuriin. Kuolinavusta kieltäytyessäni tein vahinkoa, pitkitin kärsimystä. Koin toimivani lääkärinetiikan vastaisesti mutta lakia noudattaen.

Kansanedustaja Maarit Feldt-Rannan puoliso toimittaja Vesa Kallionpää kertoi rohkeasti julkisesti alkaneensa kannattaa eutanasiaa seurattuaan vaimonsa tuskallista kuolemista. Hän tiesi, mistä puhui. Hän oli elänyt ja kokenut kuolemisen kärsimyksen läheisensä äärellä.

Eutanasiatoiveet ovat moniselitteisiä ja monimutkaisia. Kun kuoleman läheisyys on sekä potilaan että hoitavan lääkärin yhteinen näkemys, voidaan toki hyvällä saattohoidolla helpottaa kuolemisen viimeisiä vaiheita. Hankalissa saattohoidon loppuvaiheen oireissa annettava lääkitys on veteen piirretty viiva eutanasiaan verrattua.

Kun on kysymys yhteisymmärryksestä lääkärin ja potilaan kesken kuolemaan saattamisessa, toivoisin, että eutanasiaa koskevassa keskustelussa ja lainsäädännössä nähtäisiin, että eutanasiatoiveen toteuttamisessa voidaan edetä portaittain sallien se edes potilaille, joiden kohdalla tilanne on kuin Hugo Simbergin taulussa Kuolema kuuntelee: Kuolema odottaa jo kuolevan huoneessa valkea kukkakimppu kädessä, kun läheinen soittaa viululla jäähyväisten säveliä. Kuoleva on valmis lähtöön.

Kaija Saarelma

yleislääketieteen erikoislääkäri

kotisaattohoidon lääkäri, eläkkeellä, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.