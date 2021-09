Päivi Räsäsen tapauksessa huolestuttavaa on se, että kriittisen keskustelun sijaan on siirrytty oikeusistuimeen määrittelemään sallitun raamatuntulkinnan rajat.

Helsingin Sanomissa on julkaistu useita kirjoituksia koskien kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) oikeustapauksia. Viimeisimpänä julkaistiin Turun arkkihiippakunnan piispan Mari Leppäsen kolumni (HS 24.8.). Leppänen totesi: ”Tapauksessa eivät ole vastakkain Raamattu ja laki, vaan tietynlainen raamatuntulkinta ja laki.”

Raamattua tulkitaan aina sitä lukiessa. On kuitenkin hämmästyttävää, miten kirkon keskeinen viranhaltija kolumnissaan leimasi laajalti kristittyjen parissa omaksutun raamatuntulkinnan vastuuttomaksi ja epäkristilliseksi.

Kristilliset kirkkokunnat ovat kautta aikojen nähneet Raamatun olevan ennen kaikkea Jumalan sanaa. Yksittäinen jae tulkitaan suhteessa Raamatun kokonaisuuteen. Pyrkimys on toimia Raamatun ohjeiden mukaan – myös eettisten ja moraalisten. Kyse ei ole kenenkään syrjimisestä tai painamisesta alas.

Päivi Räsäsen tapauksessa huolestuttavaa on se, että kriittisen keskustelun sijaan on siirrytty oikeusistuimeen määrittelemään sallitun raamatuntulkinnan rajat. Suomessa ja maailmalla on lukuisa määrä kristittyjä ja kristillisiä kirkkokuntia, jotka tulkitsevat Raamattua samansuuntaisesti kuin Räsänen. Tämänkaltainen tulkintatraditio on vuosituhansia vanha.

Kaipaamme avointa ja kunnioittavaa keskustelua, johon jokainen yksilö ja kirkkokunta voi osallistua omasta vakaumuksestaan käsin ilman pelkoa tuomituksi tulemisesta – nyt ja tulevaisuudessa.

Tuisku Winter

pastori, Suomen evankelisen allianssin hallituksen jäsen, Kokkola

Marko Mitronen

pastori, Pietarsaari

