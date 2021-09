Ihmiset haluavat tuotantoeläimille parempaa. Nyt näyttää siltä, että etujärjestöt ja päättäjät ajattelevat, että ihmisten huoleen ei tarvitse vastata.

Eläinsuojelulain uudistaminen on ollut vireillä yli kymmenen vuotta ja on edelleen kesken. Uudistus ehdittiin esitellä eduskunnalle syksyllä 2018, mutta lakia ei ehditty hyväksyä hallituksen kaatumisen vuoksi. Tällä hetkellä lakitekstiä muokataan maa- ja metsätalousministeriössä palautteen ja lisäselvitysten pohjalta. Lausuntoja tuli iso määrä, mikä kertoo siitä, että asia on ihmisille tärkeä. Yhä uudestaan esitetään arvioita siitä, milloin esitys olisi tulossa käsittelyyn ja eduskunnan hyväksyttäväksi.

Mielikuva siitä, että laki koskee kaikki eläimiä, on väärä. Uuden lain vahvistamisen jälkeen on tarkoitus uudistaa eläinlajikohtaiset asetukset ja jatkaa turkiseläinten suojelua koskevan asetuksen valmistelua. Varmaa näyttää olevan se, että lain nimestä tulee eläinten hyvinvointilaki. Se ei silti näillä näkymin kiellä turkistarhausta. Se ei myöskään suojele koe-eläimiä, koska niitä koskee laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta.

EU:n koe-eläindirektiiviin sisältyy lopullinen tavoite eläinkokeettomasta tutkimuksesta ja testaamisesta, mutta jopa kosmetiikan eläinkoekielto on uhattuna. Vetoapu häkittömään tulevaisuuteen tuskin tulee Suomen uudesta eläinlaista: eläinten ystävät joutuvat odottamaan toiveikkaina EU:n laajuisen häkkikasvattamisen kiellon seurauksia suomalaisiin käytäntöihin.

Ihmiset haluavat tuotantoeläimille parempaa. Nyt näyttää siltä, että etujärjestöt ja päättäjät ajattelevat, että ihmisten huoleen ei tarvitse vastata. Lain uudistamisen pitkittäminen ja lain muokkaaminen tuottajien ja talousnäkökohtien perusteella on kansalaisten aliarvostamista. Lain nimen muuttaminen eläinten hyvinvointilaiksi ei takaa eläimille hyvinvointia, eikä ihmisiä voi hämätä kielitempuilla.

Jo nykyisessä laissa tarkoituksena on edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Tarpeeton kärsimyksen aiheuttaminen on kielletty. Silti karhut kävelevät raudat käpälissään, porsaat kastroidaan jopa ilman kivunlievitystä ja monet eläimet joutuvat elämään suurimman osan elämästään häkissä tai kytkettynä paikalleen. Nykyisessä eläinsuojelulaissa on myös kielto, että sellainen eläinjalostus tai jalostusmenetelmien käyttäminen, josta voi aiheutua eläimelle kärsimystä taikka merkittävää haittaa eläimen terveydelle tai hyvinvoinnille, on kielletty. Silti broilereita tuotetaan yhä lisää ja eläinlääkärien pöydällä on jatkuvasti asiakkaita, joilla on vaikeuksia hengittää ja joiden suuhun eivät mahdu kaikki hampaat.

Nykyinen laki on puutteellinen, ja tuleva uudistus todennäköisesti on keskeisiltä osiltaan puutteellinen. Onko meillä siis käsissämme laiton laki vai laittoman huonoa lain soveltamista?

Tiina Ollila

väitöskirjatutkija, eläinoikeusjärjestö Animalian hallituksen jäsen, Porvoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.