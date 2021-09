Avun saaminen pahoinvoivalle oppilaalle on kiven alla

Oppilashuolto kehottaa ”seuraamaan tilannetta”, kun aikoja kuraattorille tai psykologille ei ole tarjolla. Terveydenhoitaja on poissa koululta antamassa koronavirusrokotuksia.

Koskelan surma on nostanut keskusteluun lasten ja nuorten pahoinvoinnin sekä sen, mitä ongelmille pitäisi tehdä. Kouluja vaaditaan puuttumaan kiusaamistilanteisiin hanakammin ja lisäämään tunnetaitokasvatusta.

Myös muiden toimijoiden kuin koulun ja opettajien on voitava kantaa vastuunsa. Oppilashuolto ja lastenpsykiatria eivät siihen nykyisillä resursseillaan kykene.

Työskentelen pääkaupunkiseudulla suuren alakoulun erityisopettajana, ja heti koulun alettua on saatu huomata, että avun saaminen lapsen akuuttiinkin pahoinvointiin on kiven alla: Oppilashuolto kehottaa ”seuraamaan tilannetta”, kun aikoja kuraattorille tai psykologille ei ole tarjolla. Terveydenhoitaja on poissa koululta antamassa koronavirusrokotuksia. Lastenpsykiatria tarjoaa ”eioota”, koska lääkäriä ei ole saatu palkattua. Psykiatriset sairaanhoitajatkaan eivät koronaviruksen vuoksi voi tulla tapaamaan oppilasta koululle.

Koulut ja kodit eivät voi olla ainoa pahoinvoivaa lasta kannatteleva paikka. Lasten ja nuorten auttamispalveluiden toimintakyky on turvattava pikimmiten. Mikä on se hinta, kun apua ei yrityksistä huolimatta mistään saa?

Huolestunut opettaja

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.