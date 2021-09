Aamulehti kirjoittaa, että hallituksen tiistaina alkavaa budjettiriihtä on jo ennakkoon puitu monella saralla.

”Pitkin kesää vasemmistoliitto ja vihreät ovat julistaneet riihen olevan ilmastoriihi. Keskusta taas pitää riihtä talouden riihenä, eli riihen eväillä on talous saatava entistä ripeämpään kasvuun ja työllisyys ylös.”

”Milloin on ärhennelty bensa- ja lihaverosta, milloin poliittisista nimityksistä ja metsä­strategiasta. Nyt vihreillä on kovat piipussa. Heidän mukaansa maataloustukia jaellaan, mutta päästöt eivät vaan vähene. Turve­pelloille he väläyttävät raivausmaksua.”

”Keskustalle vihreiden jatkuvat vaatimukset ovat myrkkyä. Jo nyt on kuultu hallitus­lähteistä, miten vastapuolet nokittelevat toisiaan. Vihreissä tuskaillaan, miten keskustalle ei kelpaa mikään, keskustaväki taas sanoo, että vihreät yrittävät panna maaseutua polvilleen ja toteuttaa ilmasto­toimet rankimman polun kautta.”

”Vaikka vääntö on kovaa, niin veikkaus on, että riihestä tullaan ulos rivit jokseenkin kasassa. Ehkä jokin kriisinpoikanen nähdään, mutta loppu­pelissä viisikko selittelee päätökset parhain päin.”

”Kompromissi ei takaa sitä, että seuraavat 1,5 vuotta olisi auvoista hallituksessa. Eteenpäin mennään, mutta nilkuttaen.”

Iltalehti uskoo, että budjettiriihessä riittää ilmastodraamaa.

”Hallitus ei kevään kehysriihessä – jonka linjauksiin ensi vuoden budjetti pitkälti rakentuu – tehnyt merkittäviä työllisyys­poliittisia linjauksia. Puheet ilmastoriihestä voi tulkita niinkin, ettei niitä ole luvassa nytkään.”

”Työllisyyspolitiikka on ollut Sanna Marinin (sd) hallitukselle vaikea rasti. – – Työllisyys­asteen nousu on hallitusohjelmassa määritelty tulopohjan keskeisimmäksi yksittäiseksi elementiksi, jolla on tarkoitus paikata julkisen talouden kroonista vajetta. Hallitus on kaukana työllisyystavoitteestaan.”

”Puheet ilmastoriihestä ovat pahaenteisiä, jos asiaa katsoo talous- ja työllisyyspolitiikan näkökulmasta.”

”Työllisyyskeinoja on tulossa, mutta tässä vaiheessa näyttää, että tavoitetaso ei ole kovinkaan korkealla.”

Lapin Kansa toivoo budjettiriihestä helpotusta työvoimapulaan.

”Monet korjausta vaativat asiat toki tiedetään. Vain päätökset puuttuvat.”

”Työperäistä maahanmuuttoa on sujuvoitettava. Koulutusta on nykyistä ketterämmin suunnattava vastaamaan yritysten tarpeita. Työnteon kannustimia on lisättävä työn verotusta keventämällä.”

”Mitään vaikuttavia keinoja kannata jättää käyttämättä, ettei nousukausi tyssää alkuunsa.”