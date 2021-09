Toivomme, että uudet kuntapäättäjät eri puolilla Suomea ottavat lasten ja nuorten asiat vakavasti.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen (HS Vieraskynä 3.9.) vaati, että lapsen oikeuksien toteutuminen otetaan Suomessa vakavasti. Olemme samaa mieltä – esimerkiksi lasten ja nuorten hyvälle kasvulle on tärkeää voida olla oma itsensä. Tämä ei vielä toteudu kaikkien kohdalla.

Liian moni nuori kokee, että omaa identiteettiä joutuu piilottelemaan. Monet pelkäävät kiusaamista ja syrjintää. Nuoret kokevat, että koulujen ja oppilaitosten aikuiset eivät tiedä tarpeeksi moninaisuudesta eivätkä osaa keskustella nuorten kanssa siihen liittyvistä asioista luontevasti. Samaa kertoivat nuoret Unicefin tuoreessa kyselyssä. Lähes 40 prosenttia vastanneista koki, että joutuu pelkäämään koulussa syrjintää tai kiusaamista. Kyselyyn vastasi yli tuhat 13–18-vuotiasta nuorta eri puolilta Suomea.

Nuoret toivovat, että aikuiset kohtaisivat heidät yksilöinä, juuri sellaisina kuin he ovat. Näin nuorille tulee hyväksytty ja turvallinen olo. Kouluissa ja oppilaitoksissa on tärkeää, että aikuiset saavat lisää tietoa ja koulutusta moninaisuudesta. Aikuisten hyvä esimerkki on nuorille tärkeää. Ketään ei saa syrjiä tai kiusata esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen, ihonvärin tai muun nuoren taustaan, tilanteeseen tai ominaisuuteen liittyvän syyn takia.

Puhe vähemmistöistä pitäisi olla luonteva osa muuta opetusta, eikä vaikeneminenkaan auta. Jokaisen pitää voida tuntea kuuluvansa johonkin. Kun nuoret kokevat hyväksyntää ja heidät kohdataan arvostaen, ehkäistään samalla myös mielenterveyden ongelmia.

Jos nuorella on huolia tai ongelmia, pitäisi niistä päästä puhumaan jonkun kanssa mahdollisimman nopeasti ja ilman leimautumisen pelkoa. Nyt koulukuraattoreille ja -psykologeille ei aina ole helppo päästä. Kaksi kolmesta Unicefin kyselyyn vastanneista toivoo, että kouluissa ja oppilaitoksissa puhuttaisiin ylipäätään enemmän mielenterveyteen liittyvistä asioista. Pienillä arkisilla teoilla ja sillä, että nuorilta kysytään mitä kuuluu, on suuri merkitys.

Koska lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta tärkeitä päätöksiä tehdään juuri kunnissa, toivommekin, että tuhannet uudet kuntapäättäjät eri puolilla Suomea ottavat nyt lasten ja nuorten asiat vakavasti.

Toivomme, että päättäjät ryhtyvät omissa kunnissaan sanoista tekoihin ja varmistavat, että lapsen oikeudet toteutuvat joka ikisen lapsen ja nuoren arjessa. Tätä vaatii myös Unicefin Näkyviin-kampanja, joka haastaa tuomaan lapsen ja nuoret näkyviin kuntien päätöksenteossa.

Yhdenkään lapsen tai nuoren ei pidä jäädä yksin huoliensa kanssa, eikä kenenkään pidä kokea syrjintää. Juhlapuheet saavat riittää – lapset ja nuoret tarvitsevat tekoja, nyt.

Saara Katainen

opiskelija

Eevert Puro

yläkoululainen

Sanna Koskinen

lapsen oikeuksien erityisasiantuntija, Suomen Unicef

