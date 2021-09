Main ContentPlaceholder

Mielipide | Lukijan mielipide

Ministerien puheet hiilineutraalista liikenteestä turhauttavat meitä maaseudulla asuvia

Hiilineutraaliin liikenteeseen on siirryttävä vaiheittain. Uudistuksien pitää alkaa sieltä, missä ne on helpointa toteuttaa ja infrastruktuuri on jo valmiina.

Sähköauton latauspiste Töölössä.

Maaseudun ihmisellä nousee pintaan paljon tunteita, kun kuulee ministerien puheita hiilineutraalista Suomesta. Meitä, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää yleisiä kulkuneuvoja töihin mennessä, on paljon. Miksikö? Siksi, että ainoa linja-autovuoro, joka kulkee kuntien välillä, on koulukyyti – ja sekin vain kerran vuorokaudessa. Emme me voi sovittaa työaikojamme koulukyytien mukaan. Tämä ei tarkoita, ettemmekö olisi huolissamme ilmastosta ja luonnosta. Me yritämme myös elää luonnon kanssa sopusoinnussa, kuten jo isämme ovat tehneet. Mutta pitää olla realistinen. Jos haluamme pitää koko Suomen asuttuna, Pohjois-Suomessa yksityisautoilu on pakollista. Teillä pääkaupunkiseudulla on jo valmiiksi rakennettu joukkoliikenne, mutta meillä maaseudulla ei, eikä sitä ole mahdollista edes rakentaa toimivaksi. Miksi emme aja sitten sähköautolla? Siksi, että Pohjois-Suomessa ei juurikaan ole sähköautojen latauspaikkoja. Minulla olisi helppo ratkaisu hiilineutraaliin Suomeen pääsemiseksi vuoteen 2040 mennessä. Vaiheessa yksi Kehä ykkösen sisäpuolella saisi ajaa vain sähkö- tai kaasuautoilla vuoden 2030 jälkeen. Tämä koskisi myös taksi- ja linja-autoliikennettä. Kehä ykkösen ulkolaidalle valtio rakentaisi bensa- ja dieselautoille maksullisia parkkitaloja, joihin ne, joilla ei ole varaa vaihtaa autoaan sähkö- tai kaasutoimiseksi, voisivat parkkeerata autonsa ja jatkaa matkaansa joukkoliikennevälineissä, jotka kulkisivat näiden parkkitalojen kautta. Vaiheessa kaksi Kehä kolmosen sisäpuoli määrättäisiin samaan tapaan vuoteen 2035 mennessä vain kaasu- tai sähköautoille sallituksi alueeksi. Myös tälle kehälle rakennettaisiin parkkitaloja juna-asemien lähelle. Vaiheessa kolme vuodesta 2040 alkaen tällainen järjestely koskisi myös Turun ja Tampereen kaupunkeja. Näin Suomi saataisiin hiilineutraaliksi. Tämä olisi maailmanlaajuisesti hyvä esimerkki muille maille. Uudistuksien pitää alkaa sieltä, missä ne on helpointa toteuttaa ja infrastruktuuri on jo valmiina. Toivottavasti tämä avaus auttaisi siellä isolla kirkolla rakentavasti kehittämään Suomea yli puoluerajojen. Tommi Rantala Båtsfjord, Norja Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.