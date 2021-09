Kiusaamisen vähentäminen lähtee kodeista.

Lehdissä on kirjoiteltu paljon koulukiusaamisesta, ja useimmiten syylliseksi on leimattu opettajien välinpitämättömyys tai sosiaalitoimen ylikuormitus. Mielestäni todellisuus on hämärtynyt. Kiusaaminen ei kouluissa lopu ennen kuin luokkiin saadaan työrauha.

Useissa luokissa on oppilaita, joiden käyttäytyminen on rajatonta, eivätkä kiellot tehoa. He ovat oppineet jo vauvaiästä alkaen, että lapsi voi tehdä mitä tahansa – kotona ei puututa. Koulussa he häiritsevät oppitunteja ja estävät muiden rauhallisen opiskelun. He haluavat saada huomiota keinolla millä hyvänsä. Välitunneilla he kiusaavat muita, jotta heidät huomattaisiin.

Nyt pitäisi olla syyttämättä jatkuvasti kouluja siitä, että kisaamiseen ei puututa. Kouluissa pyritään puuttumaan jokaisen kiusaamistapaukseen mahdollisimman tiukasti, mutta keinot ovat rajallisia. Kiusaamisen vähentäminen lähtee kodeista. Järkevien rajojen asettaminen ja lapsen oikeanlainen huomioiminen ja kasvattaminen äideiltä ja isiltä ehkäisee kiusaamista parhaiten. Voitaisiinko siirtyä ajattelussa muutama vuosikymmen takaisinpäin ja hyväksyä se tosiasia, että lasten kasvatus kuuluu kodeille ja vanhemmille, ei pelkästään yhteiskunnalle?

Pekka Bergman

Vihti

