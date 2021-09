Olen toiminut Suomessa lääkärinä 30 vuotta. Olen rakentanut koko elämäni Suomeen ja asunut täällä pidempään kuin synnyinmaassani. Vieläkään minua ei nähdä suomalaisena.

Helsingin Sanomissa on kirjoitettu työperäisestä maahanmuutosta ja pohdittu syitä siihen, miksei Suomi houkuttele maana eri alojen ammattilaisia. Suomessa on turvallista elää, hyvä sosiaaliturva, opiskelu on ilmaista ja korruptio vähäistä. Yli 30 vuotta Suomessa ulkomaalaistaustaisena eläneenä en väitä tietäväni syitä Suomen vetovoimaisuuden puuttumiseen, mutta voin esittää arvailuja.

Vuosia sitten suomalainen tuttuni kysyi, olenko käynyt savusaunassa. Kun totesin, etten ollut, katsoi mies minua tyrmistyneenä ja totesi, että ”eikö nyt olisi jo aika sopeutua Suomen tapoihin”. Kysyin puolestani tutultani hänen mielipidettään Selim Palmgrenin ja Erkki Melartinin sävellyksistä. Hämmästyin, kun mies ei tiennyt, keitä he ovat.

Suomalainen vaimoni ei ole koskaan käynyt savusaunassa. Miksei kukaan vaadi häntä sopeutumaan suomalaisiin tapoihin?

Hyvin usein julkisuudessa puhutaan suomalaisten menestymisestä ulkomailla. Voisiko kyse olla poikkeuksellisten kykyjen sijaan siitä, että ulkomailla suomalaisiin suhtaudutaan avoimin mielin mielenkiintoisina ihmisinä, ei ulkomaalaisina?

Edelleen, yli 30 vuotta Suomessa lääkärinä toimineena saan kuulla lähes päivittäin potilaiden epäilyjä siitä, olenko oikea lääkäri. Jokin aika sitten seisoin kauppajonossa kahden metrin turvaväliä noudattaen. Tästä huolimatta edessäni seisova huusi: ”Mene perkele sinne, mistä olet tullutkin!” En voi edes sanoin kuvailla, kuinka loukkaavalta tuntuu, että yli 30 vuotta ei ole riittävä aika näkemään suomalaista suomalaisena. Pelkäänpä, että tasa-arvo jää Suomessa kohdallani saavuttamatta.

Sopeutuminen on monimutkainen prosessi, joka vaatii ymmärrystä ja sitoutumista puolin ja toisin. Suomessa on tuhansia ulkomaalaisia, jotka eivät kymmeniä vuosia Suomessa asuessaan ole oppineet suomen kieltä. Syy ei ole ainoastaan ulkomaalaisissa itsessään. Yhteiskunta, joka sulkee ulkomaalaiset ulos, saa aikaan vähitellen sen, että ulkomaalaisten on helpompi hyväksyä kohtalonsa kuin taistella vahvoja ennakkoluuloja vastaan.

Voisimmeko kenties ottaa oppia 400-luvulla eläneeltä armenialaiselta historioitsijalta, Movses Khorenatsilta, joka totesi olevansa ylpeä siitä, että armenialainen kulttuuri on saanut muotonsa imemällä vaikutteita useista eri kulttuureista?

Keskustelin Ranskassa asuvan armenialaisen sukulaiseni kanssa, ja hän mainitsi keskustelun lomassa ohimennen ”me ranskalaiset”. Hämmennyin ja kysyin, tunsiko mies tosiaan olevansa ranskalainen. Hän vastasi ylpeydellä: ”Kyllä, tietenkin!”

Jäin miettimään, miksi suomalainen identiteetti on jäänyt omalta osaltani saavuttamatta, vaikka olen rakentanut koko elämäni Suomeen ja asunut täällä pidempään kuin synnyinmaassani. Olen tullut siihen lopputulokseen, että olen tehnyt kaikkeni Suomen ja suomalaisten eteen. En pysty sanomaan ”me suomalaiset” niin kauan kuin suomalaiset eivät ole valmiita sitä kuulemaan.

Ei ole yhtä tapaa olla suomalainen. Meitä on moneksi.

Lääkäri

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

