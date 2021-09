Markkinatalouden lakien mukaan asumisen hintaan voidaan vaikuttaa myös kysyntää vähentämällä. Mitä jos joskus kokeiltaisiin sitäkin keinoa?

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan varajäsen Sameli Sivonen (vihr) arvosteli (HS Mielipide 6.9.) rakennusneuvos Olli Lehtovuoren kommentteja (HS Mielipide 1.9.) Helsingin yleiskaavasta ja kasvupolitiikasta. Sivosen suosittelema, vihreiden yleisesti ajama politiikka johtaisi lyhyessä ajassa umpikujaan.

Yleiskaava tähtää 860 000 asukkaan väestötavoitteeseen vuonna 2050. Se merkitsee lähes Tampereen väestömäärän sijoittamista Helsingin vielä vapaina säilyneille alueille. Jokainen Tampereella käynyt voi mielessään kuvitella, mitä se tarkoittaisi.

Kaupunki yritti ensin toteuttaa yleiskaavaa muuttamalla Hämeenlinnanväylän bulevardiksi ja hävittää Keskuspuistoa sen reunalta kahden korttelirivin verran. Kun oikeus tyrmäsi hankkeen, yritetään samaa nyt Vihdintiellä. ”Bulevardikaupunki” johtaisi Haagassa luonnoltaan ainutlaatuisten, asukkaille tärkeiden metsä- ja kallioalueiden tuhoutumiseen. Alppilassa Saimaan- ja Savonpuistot uhrattaisiin, ei asuntojen vaan toimistojen tieltä.

Jo rakennettuja alueita, joille lisärakentamista voisi sijoittaa, ei ole kovin paljon. Helsingin olisi jo syytä hyväksyä se tosiasia, että järkevästi ja kohtuuhinnalla rakennettavat alueet loppuvat ennen pitkää. Mitä sen jälkeen tehdään? Tehdäänkö Helsingistä uusi Hongkong? Alkua nähdään jo Kalasatamassa. Merenlahtiakaan ei voida loputtomiin täyttää.

Sivonen katsoo, että asuntojen kysynnän kasvuun on vastattava tarjontaa lisäämällä, jottei asumisen hinta nousisi. Entä sitten kun tulee taas lisää kysyntää? Helsinki, Espoo ja Vantaa muodostavat jo nyt 1,2 miljoonan asukkaan metropolin. Jos nykyinen suunta jatkuu, puoli Suomea asuu vuonna 2050 pääkaupunkiseudulla. Onko se maamme edun mukaista, ja onko se edes täällä asuvien ihmisten edun mukaista? Markkinatalouden lakien mukaan asumisen hintaan voidaan vaikuttaa myös kysyntää vähentämällä. Mitä jos joskus kokeiltaisiin sitäkin keinoa?

Sivosen mielestä rakentaminen pitäisi suunnitella kestävien liikennemuotojen varaan. Niin minustakin. Espoon kaupunkirataa aletaan rakentaa jo lähiaikoina. Päärataa parannetaan Pasilan ja Riihimäen välillä niin, että sen liikenne nopeutuu. Kerava, Järvenpää, Hyvinkää, Riihimäki, Mäntsälä ja Kirkkonummi ovat kaikki lyhyen junamatkan päässä. Niissä on monipuolista asuntokantaa ja tonttitarjontaa, valmis palvelurakenne, oma identiteetti ja laajat ulkoilualueet asutuksen lähellä. Kaikkia ei tarvitse tunkea Helsingin ahtaitten rajojen sisäpuolelle.

Kasvukiiman vallassa tehty vuoden 2016 yleiskaava on tarkistettava. Etätyö on pandemian seurauksena yleistynyt ja kaikki viittaa siihen, että se tulee jatkumaan. Ennen kaikkea toimistokerrosalaa voidaan vähentää. Jos asukkaiden lähivirkistysalueiden ja luonnon monimuotoisuuden suojelussa ollaan tosissaan, metsiä ja kallioita tulee säästää myös asuntorakentamiselta. Liikenneverkko on suunniteltava uudelleen.

Lähtökohtana tulee olla täällä asuvien ihmisten tarpeet ja toivomukset, ei halu kilpailla väestömäärässä Tukholman, Kööpenhaminan ja muiden suurten metropolien kanssa.

Lauri Nordberg

ympäristöjuristi

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen 1970–1992

Uudenmaan liiton liittohallituksen varapuheenjohtaja 1993–1996

Helsinki

