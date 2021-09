Osa rintasyöpää sairastavista voisi tehdä töitä sovelletusti koko hoidon ajan, mikäli järjestelmä sen mahdollistaisi.

Rintasyöpä on suomalaisnaisten yleisin syöpä, johon sairastuu vuosittain noin viisituhatta naista. Lähes joka kahdeksas suomalaisnainen sairastuu jossain vaiheessa elämäänsä rintasyöpään. Sairastuneissa on paljon myös työikäisiä.

Rintasyövän hoito on tehokasta ja hoitopolut yleensä sujuvia. Syöpähoitoihin reagoiminen on hyvin yksilöllistä. Osa rintasyöpää sairastavista tarvitsee kokoaikaisen sairausloman parantuakseen ja toipuakseen. Osa on ainakin osittain työkykyisiä.

Moni rintasyövästä kärsivä työntekijä toivoisi hoitojen välissä mahdollisuutta tehdä omaa työtään. Fiksu työnantaja joustaa ja tarjoaa sopivia työtehtäviä ja joustavia työaikoja syöpähoitojen ajaksi. Sosiaalietuuksia, sairauspäivärahaa ja osasairauspäivärahaa, koskeva lainsäädäntö on kuitenkin varsin joustamaton, eikä syöpäsairaalla ensimmäisenä tule mieleen alkaa laskea tarjolla olevia sairaus- ja osasairauspäivärahoja.

Syöpähoitojen pituudet vaihtelevat. Syöpää hoidetaan usein leikkauksella sekä sytostaatti- ja sädehoidolla. Pitkän hoitokokonaisuuden aikana toisen mieli tasaantuu ja keho toipuu nopeammin, toinen tarvitsee täyden levon ja rauhan.

Kokonaisuudessaan hoidot vievät 4–12 kuukautta, jos hoito etenee odotetusti. Osa rintasyöpää sairastavista voisi tehdä töitä sovelletusti koko hoidon ajan, mikäli sairausvakuutusjärjestelmä sen mahdollistaisi. Kuitenkin osasairauspäivärahaa työntekijä voi saada vain 120 päivää eli noin neljän, viiden kuukauden ajan. Tämän jälkeen on jäätävä kokosairauspäivärahalle, jota saa 300 päivää. Järjestelmä ohjaa kokonaan sairaaksi.

On hyvin ymmärrettävää, että moni rintasyöpää sairastava tarvitsee kokoaikaisen sairausloman. Pitkien sairauslomien jälkeen töihin paluu on kuitenkin tavallisesti vaikeampaa kuin että on hoitojen aikana voinut omia voimiaan kuunnellen, lääkärin osaamisen ja näkemykset huomioon ottaen osallistua pienestikin työelämään. Järjestelmä voisi ohjata nopeammin toipuvia myös toisin kuin edellä on mainittu.

Osasairauspäivärahan määrä tulisi kehittää samalle tasolle kuin syöpähoidot ovat kehittyneet. Tarvitaan joustavampia ratkaisuja ja pidempiä osasairauspäivärahajaksoja, jotta kaikki syöpäsiskot ja -veljet voivat tehdä vapaasti työelämää ja siihen osallistumistaan koskevia ratkaisuja.

Järjestelmään heikosti taipuva rintasyöpää sairastava

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.