Kokonaiskuvassa puiden määrä ja koko on parantuneen metsänhoidon ansiosta kasvanut.

Valtakunnan metsien inventointi (VMI) on tuottanut arvokkaan aikasarjan Suomen metsien rakenteesta jo sadan vuoden ajan. Aineiston kertomaa muun muassa puiden koon muutoksista on käsitelty useassa mielipidekirjoituksessa (HS 14.7., HS 26.7. ja HS 28.7.). Yritämme avata niiden teemoja laajemmin, katsomalla metsien kehityksen kokonaiskuvaa.

Inventoinnin mukaan Suomen metsien tila oli monessa mielessä huono sata vuotta sitten. Nykyisin metsissä on isompia puita ja enemmän puuta, myös lehtipuuta, kuin koskaan satavuotisen mittaushistorian aikana.

Vanhojen, yli 150-vuotiaiden puiden määrä ei ole muuttunut merkittävästi viimeisimpien 50 vuoden aikana. Metsät vain ovat aiempaa puustoisempia, mikä selittää yhden hämmentävän seikan: vanhojen metsien pinta-ala on pienentynyt, vanhojen puiden määrä ei. Tämän päivän vanha metsä sisältää enemmän puita kuin vastaava metsä 50 tai sata vuotta sitten.

Toinen hämmennystä aiheuttava tekijä on, että kehitys Etelä- ja Pohjois-Suomessa on ollut hyvin erilaista. Pohjoisessa vanhat metsät vähentyivät voimakkaasti 2000-luvun alkuun saakka, ja sen jälkeen vanhan metsän luokkaan on siirtynyt hienokseltaan lisää metsää. Etelä-Suomessa vanhojen metsien pinta-ala on sen sijaan vähentynyt koko 2000-luvun ajan.

Metsien monimuotoisuuskehitystä arvioitaessa on tärkeää huomioida lähtötaso. Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen mukaan muun muassa järeiden haapojen, lahopuun ja säästöpuiden määrä on moninkertaistunut 1990-luvulta, jolloin niiden seuranta aloitettiin. Lähtötaso oli kuitenkin luonnonmetsiin verrattuna hyvin matala, jolloin absoluuttinen muutoskin on ollut pieni. Talousmetsien monimuotoisuuskehitys siis etenee, mutta hitaasti.

Metsäkeskustelun monia teemoja voi olla vaikea seurata. Kokonaiskuvassa puiden määrä ja koko on parantuneen metsänhoidon ansiosta kasvanut. Säästöpuiden määrä on hienokseltaan lisääntynyt, kuten lehtipuustonkin.

Lahopuun määrä on 1990-luvulta lisääntynyt vain Etelä-Suomessa, sielläkin varsin hitaasti. Vanhaa, yli 120-vuotiasta metsää on etenkin Etelä-Suomessa vähän – alle viisi prosenttia metsämaasta – ja sen pinta-ala on 2000-luvulla vähentynyt. Vanhan metsän pinta-ala ja alueiden kytkeytyneisyys sekä erikokoinen, eriasteisesti hajonnut lahopuu ovat tärkeitä tuhansille niistä riippuvaisille lajeille.

Valtakunnan metsien inventointi kertoo, millaisia metsät olivat, ovat, ja miten ne ovat kehittyneet – ei sitä, millaisia niiden pitäisi olla. Puumäärän voimakas lisäys ja puuston hyvä kasvu antavat mahdollisuudet sovittaa yhteen yhteiskunnalle tärkeiden metsätalouden, metsien monimuotoisuuden ja virkistyskäytön sekä ilmastopolitiikan tarpeet.

Inventoinnin rooli faktojen tuottajana on tässä erityisen arvokas, ja tietoa pitää analysoida kokonaisuutena. Mitä tulee metsien monimuotoisuuden ja ikäluokkien kehitykseen, mainitsemamme tutkimus on ehdoton lukusuositus.

Toni Laaksonen

ekologian professori

Turun yliopisto

Markus Melin

tutkimuspäällikkö

Luonnonvarakeskus

