Yhteiseurooppalaisia EU-sääntöjä on tulkittava yhdenmukaisesti. Olennaista on, kuka sääntöjä tulkitsee.

Euroopan unionin oikeuden ja Suomen perustuslain suhdetta pohdittiin keväällä EU:n elpymispaketin eduskuntakäsittelyn yhteydessä. Keskustelussa nousivat esiin erilaiset tulkinnat EU:n perussopimusten eri määräyksistä ja kysymys siitä, kenelle EU:n piirissä laadittujen yhteis­eurooppalaisten sääntöjen tulkitseminen viime kädessä kuuluu. Kysymykseen vastaaminen ei ole yksinkertaista, mutta sen käsittely on tärkeää oikeusvaltiossa.

Asiaa havainnollistaa elpymispaketti­keskustelussa esitetty väite, jonka mukaan EU ei kunnioita omia sääntöjään. Väitteen esittäjät katsoivat, että EU:n perussopimukset kieltävät unionin lainanoton. Koska paketin menot katetaan ensi vaiheessa lainarahalla, ratkaisua pidettiin uutena esimerkkinä siitä, että perussopimusten määräyksiä tarvittaessa ”venytetään” yli sallittujen rajojen. Elpymis­paketti­keskustelussa ei kuitenkaan ollut yksiselitteisesti kyse siitä, että EU ei noudattaisi sääntöjään, vaan eri tulkinnoista.

EU:n perussopimuksiin ei sisälly lainanottoa nimenomaisesti sallivaa tai kieltävää normia. Käytännössä lainaa on aikaisemmin otettu lainanannon rahoittamiseksi. Elpymis­paketissa katsottiin, että myös EU:n menojen rahoittaminen lainanotolla voi olla mahdollista. Tämä pätee tilanteissa, joihin voidaan soveltaa EU:n toimintasopimuksen artiklaa, jolla mahdollistetaan taloudellisen avun antaminen, jos ”poikkeukselliset tapahtumat, joihin jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, ovat ­aiheuttaneet tuolle jäsenvaltiolle vaikeuksia tai vakavasti uhkaavat aiheuttaa sille suuria vaikeuksia”.

Tulkintaa, jonka mukaan elpymispaketin mukainen lainanotto oli perus­sopimusten mukaista, puolsivat Euroopan komission ja EU:n neuvoston oikeuspalvelut sekä unionin 27 jäsenvaltion hallitukset. Eduskunnan kuulemista asiantuntijoista valtaosa oli tällä kannalla. Myös eriäviä tulkintoja esiintyi, erityisesti perustuslakivaliokunnassa. Vastaavia tulkintaerimielisyyksiä syntyy EU:ssa tavan takaa – osin siksi, että perus­sopimuksiin sisältyy tavoitteellisia yleis­määräyksiä, sääntelyaukkoja ja varsin yksityiskohtaisia säännöksiä.

Kuka sitten päättää, mikä tulkinta on oikea? EU:n perussopimusten mukaan unionin oikeutta tulkitsee viime kädessä EU-tuomio­istuin. Nimeämällä yksi tulkitsijataho on pyritty varmistamaan EU:n sääntöjen yhden­mukaisuus. EU-tuomioistuimen tulkinta­menetelmät eivät pohjimmiltaan eroa radikaalisti kotimaisesta laintulkinnas­ta. Toisin kuin välillä otaksutaan, EU-tuomio­istuin noudattaa suurimmaksi osaksi varsin perinteistä tulkintatapaa, jossa lähdetään säädöksen sanamuodosta ja otetaan tarvittaessa huomioon sen asiayhteys ja tavoitteet.

Myös Suomen perustuslaki on monin paikoin tulkinnoille altis. Milloin toimivallan siirtäminen EU:lle on niin ”merkittävää”, että se vaatii kahden kolmasosan enemmistön eduskunnassa annetuista äänistä? Kotimaisiin valtiontalouden sääntöihinkin sisältyy tulkintaa: vanhan hallitusmuodon aikana lisäbudjetin välttämättömyyttä alettiin käytännössä arvioida tarkoituksenmukaisuus­näkökohdista.

EU:n perussopimusten ja Suomen perustus­lain tulkinnasta ja tulkitsijoista sopii käydä keskustelua. Perustuslakia tulkitaan sekä perustuslaki­valio­kunnassa että tuomio­istuimissa. Myös EU-oikeus liittyy näiden toimintaan. Voidaan pohtia, tulisiko perustus­laki­valiokunnan noudattaa toiminnassaan suurempaa pidättyväisyyttä EU-oikeudellisissa tulkinnoissaan kuin elpymis­välinettä käsitellessään. Toisin kuin perustus­lakivaliokunta, tuomio­istuimet voivat valvoessaan EU-säädösten laillisuutta pyytää EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua, mikä takaa EU-oikeuden yhtenäisyyden.

Tuomioistuimilla on EU:ssa korostunut rooli. Siten niiden riippumattomuuden turvaamisesta on kannettava huolta. EU:n tuomarin­valintakomitea ottaa lausunnoissaan kantaa hallitusten asettamien ehdokkaiden riippumattomuuteen EU-tuomioistuin­valinnoissa. Järjestelmä ei koske kansallisia tuomioistuimia, joiden riippumattomuus on tunnetusti vaakalaudalla ainakin kahdessa jäsenvaltiossa.

Riippumaton lainkäyttö on olennaista EU:n toiminnalle ja eurooppalaiselle oikeus­valtiolle.

Allan Rosas

Juha Raitio

Pekka Pohjankoski

Kirjoittajat ovat oikeustieteilijöitä. He johtavat valtioneuvoston rahoittamaa Helsinki Rule of Law Forum -tutkimusryhmää Helsingin yliopistossa.

