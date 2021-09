Haluan hyvän kuoleman, kun sen aika on

Sairastan tautia, joka on nyt käytävän kuolinapukeskustelun ytimessä. Koska parantavaa hoitoa ei ole ja taudinkuva on synkkenevä, toivon, että terveydenhuolto voisi tarjota minulle hyvän kuoleman, kun sen aika on. Työkalupakista puuttuu kuitenkin edelleen kuolemassa avustaminen.

Jokaisella parantumattomasti sairaalla tulisi olla mahdollisuus kuolinapuun silloin, kun elämä ei enää ole hyvää.

Yksikään lääkäri ei voi määritellä tai elää hyvää elämää potilaan puolesta. Lääkäri, joka kieltäytyy laillistetusta kuolinavusta, ei kunnioita potilaan tahtoa vaan nostaa omat uskomuksensa tärkeämmäksi. Tällaiselle toiminnalle löytyy paikka muualta.

Tieto kuolinavun saatavuudesta merkitsee lisää hyviä elinpäiviä paitsi parantumattomasti sairastuneelle ihmiselle myös hänen läheisilleen. Sairastunut voi nauttia elämästään niin pitkään kun se on mahdollista ja luottaa siihen, että saa hyvän kuoleman, kun sen aika on – on se sitten luonnollinen tai avustettu. Tämä lievittää pelkoja ja ahdistusta tulevasta. Kuolinavun salliminen ei ole keneltäkään pois.

Kristiina Uolia

projektipäällikkö, ALS-potilas, Lohja

