Paljastuneet kansainväliset rahanpesutapaukset ovat osoittaneet sääntelyssä heikkouksia, joita on nyt tarkoitus korjata uudella EU-sääntelyllä.

Turun yliopiston rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen kirjoitti (HS Vieraskynä 5.9.) rahanpesun estämistyön tehottomuudesta ja kustannuksista. Jotta sääntelyä voitaisiin kehittää toimivammaksi, on tärkeää tarkastella sitä kriittisesti ja havaita mahdolliset muutostarpeet. Käytännön estämistyön tehokkuuteen vaikuttavat kuitenkin muutkin tekijät kuin sääntely.

Kansallinen rahanpesusääntely perustuu EU-lainsäädäntöön ja kansainvälisen yhteistoimintaryhmän (FATF) standardeihin, joiden täytäntöönpanoon Suomi on poliittisesti sitoutunut. Paljastuneet kansainväliset rahanpesutapaukset ovat osoittaneet sääntelyssä heikkouksia, joita on nyt tarkoitus korjata uudella EU-sääntelyllä. Kansallista liikkumavaraa on niukasti, joten Suomi on pitkälti sidottu ylikansalliseen sääntelyyn.

Jokainen pesty euro mahdollistaa uusien rikoksien rahoittamisen, mikä taas lisää rahanpesua ja edelleen uutta rikollisuutta. Rahanpesu vääristää myös kilpailua yritys- ja sijoitustoiminnassa edesauttaen epärehellisten toimijoiden toimintaa markkinoilla. Ilman estämistyötä vaikutukset rikollisuuteen ja talouteen olisivat vielä nykyistäkin isommat. Sääntely ehkäisee rikollisuutta myös lisäämällä kiinnijäämispelkoa ja vaikeuttamalla rikoksen toteuttamistapoja.

Sääntelyn tehokkuutta on vaikea arvioida, koska huomioon ei usein pystytä ottamaan niitä potentiaalisia rikoksia, joita ei koskaan tehty estämistoimien vuoksi. Se, että rikolliset ovat muutaman askeleen edellä rehellisiä toimijoita, ei liene riittävä peruste olla pohtimatta sääntelyn mahdollisuuksia vaikuttaa rikolliseen toimintaan.

Suomessa rahanpesun estämissääntelyyn sisältyy myös terrorismin rahoittamisen estäminen. Sääntelyllä vaikeutetaan sekä laittomien että laillisten rahavirtojen päätymistä terroristeille ja terroristisia tekoja varten.

Maarit Pihkala

lainsäädäntöneuvos

Jaana Vehmaskoski

neuvotteleva virkamies

Ami Kähäri

hallitussihteeri

valtiovarainministeriö

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.