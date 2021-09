Tämä käsky nostaa lähimmäisenrakkauden kaikkien toimien kriteeriksi ja lähtökohdaksi.

Pastorit Tuisku Winter ja Marko Mitronen esittivät (HS 6.9.) näkemyksiään ”oikeasta” raamatuntulkinnasta ja sen oikeutuksesta. He totesivat aivan oikein, että ”Raamattua tulkitaan aina sitä lukiessa”. He antoivat kuitenkin ymmärtää, että niin sanottu ”laajalti kristittyjen parissa omaksuttu raamatuntulkinta” on ainoa oikea.

”Vuosituhansia vanhan” tulkintatradition synnyn jälkeen tieto monista Raamatun – varsinkin Vanhan testamentin – rikkaassa kirjastossa esitetyistä säännöistä ja normeista on jouduttu tulkitsemaan uudelleen tai jopa hylkäämään.

Raamatun tulkintavoissa voidaan mielestäni nähdä kaksi peruslinjaa: 1) Otetaan Raamattu kaikkineen Jumalan sanana ja lukemattomista sanoista poimitaan ne, jotka itseä ja omaa viiteryhmää miellyttävät. 2) Lähdetään liikkeelle monissa uskonnoissa ja kulttuureissa hahmottuneesta perussäännöstä, jonka Jeesus tiivisti niin sanotuksi rakkauden kaksoiskäskyksi. Tämä käsky nostaa lähimmäisenrakkauden kaikkien toimien kriteeriksi ja lähtökohdaksi.

On valitettavaa, että tuo ensimmäinen vaihtoehto on laajalti kristittyjen parissa omaksuttu tulkinta. Toinen vaihtoehto on kieltämättä vaikeampi – sehän vaatii meitä aina asettumaan lähimmäisemme asemaan ja toimimaan niin kuin haluaisimme itseämme tuossa tilanteessa kohdeltavan. Toivottavasti maailmassa joskus koittaa aika, jolloin jälkimmäinen vaihtoehto on laajalti kristittyjen parissa omaksuttu raamatuntulkinta.

Hannu Vapaavuori

teologian tohtori, Helsinki

