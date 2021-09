Draamatoiminnan lähtökohtana on se, että kaikki ryhmän jäsenet toimivat yhdessä ja kaikkien kanssa.

Eira Suhonen, Heikki Turkka ja Julia Saarholma toivat mielipidekirjoituksessaan (HS 6.9.) konkreetilla tavalla esille sen, kuinka suuri määrä lapsia ja nuoria joutuu viikoittain koulukiusatuiksi. 30 000 lasta ja nuorta joutuu päivittäin pohtimaan omaa minäänsä ja rooliaan suhteessa muihin oppilaisiin. He elävät koulutodellisuudessa, joka kaventaa heidän mahdollisuuksiaan toimia ja tulla hyväksytyksi. Heiltä puuttuvat vertaisryhmän tuottamat positiiviset kokemukset, jotka luovat pohjaa hyvinvoinnille oppimisympäristössä.

Kielteisillä kokemuksilla voi olla kauaskantoisia seuraamuksia, sillä vaikutukset saattavat heijastua aikuisuuteen asti. Yhdeksi ratkaisuksi ongelmaan on tarjottu oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamista. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on vaatinut tunne- ja vuorovaikutustaitojen ja ryhmäytymisen tueksi kahden vuosiviikkotunnin lisäystä tuntijakoasetukseen. Asian tiimoilta on vireillä myös kansalaisaloite.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen liittyvässä julkisessa keskustelussa on loistanut poissaolollaan draama, jolle jo nykyisessä perusopetuksen opetussuunnitelmassa määritellään oppilaan vuorovaikutustaitoja ja itseilmaisua kehittävä tehtävä. Draama tarjoaa tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetukseen tutkimukseen perustuvan lähestymistavan. Ja toisin kuin yleisesti ajatellaan, suuri osaa draaman työtavoista ja toimintamuodoista on ryhmäkeskeisiä ja toiminnallisia – ei esittäviä.

Draamatoiminnan lähtökohtana on se, että kaikki ryhmän jäsenet toimivat yhdessä ja kaikkien kanssa. Draaman erityisyys ja ainutlaatuisuus on siinä, että se tarjoaa lapselle ja nuorelle mahdollisuuden tarkastella ja ymmärtää ihmisten erilaisuutta toisten rooleissa toimien. Erilaisia ihmiselämän vuorovaikutus- ja ristiriitatilanteita voidaan tutkia ja reflektoida turvallisesti kuvitteellisten tilanteiden kautta. Näitä tilanteita löytyy kirjallisuudesta, elokuvista ja tosielämästä.

Draaman työtapojen avulla valittuja tilanteita, toisin kuin oikeassa elämässä, voidaan tarkastella pysäyttäen, taustoittaen ja toistaen lukemattomia kertoja. Draama tarjoaa ihmisenä kasvamisen oppiaineen, joka tukee oppilaan tunne- ja vuorovaikutus sekä itseilmaisutaitojen kehittymistä.

Tapio Toivanen

draamakasvatuksen dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

