Avoin Afganistan-selonteko on palvelus Suomelle ja demokratialle

Puolustusministerin määräämä selonteko on tervetullut, mutta vain kriittinen, laaja ja riippumaton selonteko pystyy vastaamaan keskeisiin Suomen Afganistanin-operaatioon liittyviin kysymyksiin.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) on käynnistänyt Suomen kaksi vuosikymmentä kestänyttä Afganistanin-operaatiota koskevan selonteon valmistelun (HS 30.8.). Selonteko vain hajanaista julkista keskustelua herättäneestä operaatiosta on tarpeellinen, mutta selvityksen on tapahduttava avoimesti, kriittisesti ja laajasti. Nykyisten tietojen valossa suunniteltu selonteko ei täytä näitä kriteereitä.

Vaikka Suomessa vannotaan kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan nimeen, käsittelee selonteko vain sotilaallista kriisinhallintaa. Emme kuitenkaan tiedä, lipuivatko suomalaiset sotilaat poliittisen ohjauksen puutteessa ja olosuhteiden ristiaallokossa taistelemaan, tai mitkä poliittiset päätökset johtivat siihen, että Suomesta tuli sodan osapuoli. Poliittisen päätöksenteon suhde sekä kansainvälisen operaation että Suomen kansallisiin tavoitteisiin on väistämättä olennainen osa Suomen Afganistanin-operaation selvitystyötä. Vaikuttaakin siltä, ettei Suomella ollut kokonaisvaltaista eri keinot poliittisiin tavoitteisiin sitovaa strategiaa, jota johdonmukaisesti toteutettiin Afganistanissa.

Laajemman selvityksen tavoite ei olisi löytää ”syyllisiä”, mutta se estäisi ”epämiellyttävien totuuksien” lakaisemisen maton alle. Aloitettu selvitys tehdään puolustusministeriön ja Puolustusvoimien virkamiesyhteistyönä, jolloin sen kriittisyyteen on suhtauduttava varauksella. Selonteon laajuutta rajoittaa väistämättä myös tiukka aikataulu ja se, että Puolustusvoimien mukaan monet operaatiota koskevat asiakirjoista on tuhottu jo operaation aikana.

Puolustusministerin määräämä selonteko on tervetullut, mutta vain kriittinen, laaja ja riippumaton selonteko pystyy vastaamaan keskeisiin Suomen Afganistanin-operaatioon liittyviin kysymyksiin. Selonteko Suomen toiminnasta Afganistanissa on välttämätön niin demokraattiselle keskustelulle kuin tuleviin haasteisiin varautumisellekin.

Ilmari Käihkö

sotatieteiden dosentti, Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulu

Charly Salonius-Pasternak

johtava tutkija, Ulkopoliittinen instituutti

