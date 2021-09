Räikeä korruptio ei mene Pohjolassa läpi, mutta harmaan sävyjä on yhä paljon

Erilaisia hyvä veli -verkostoja on yhä runsaasti, eikä Transparency International anna Suomelle täysin puhtaita papereita.

Entinen afgaani­diplomaatti Ahmad Shah Katawazai kuvailee The Economist -lehdessä maansa kaikessa läpäissyttä korruptiota. Monet viranomaiset ovat ostaneet asemansa, mikä takaa heille jatkuvan tulovirran lahjuksina. Esimerkiksi nimitys piirin poliisipäälliköksi on saattanut maksaa 100 000 dollaria. Trans­parency Internationalin korruptoituneimpien maiden listalla Afganistan on sijalla 16.

Kun listan kääntää toisinpäin, kärjestä erottuvat Pohjoismaat: Tanska ykkösenä, Suomi kolmantena, Ruotsi viidentenä ja Norja seitsemäntenä.

Ajatusleikkinä voi miettiä, kuinka helppoa olisi lahjoa vaikkapa suomalainen poliisi jättämään virkatehtävänsä suorittamatta. Tätä kokeili syksyllä 1988 roimaa ylinopeutta Länsi­väylällä huristellut kauppaneuvos moottori­pyörä­poliisin pysäytettyä hänet. Moni­miljonääri ehdotti, että asian voisi hoitaa toisinkin ja tarjosi 5 000 markan setelitukkoa arvellen ”nuoren miehen aina rahaa tarvitsevan”. Oikeus tuomitsi kauppa­neuvoksen lahjonnan yrityksestä kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Teon motiiviksi oletettiin vireillä ollut vuori­neuvoksen arvonimi, joka viimeistään vankeustuomion myötä jäi haaveeksi.

Kaikki korruptio ei ole yhtä suoraviivaista. Helsingin kaupungin­valtuustossa vuosi­kymmenet istuneet Osmo Soininvaara (vihr) ja Harry Bogomoloff (kok) muistelevat (HS 2.9.), kuinka 1980-luvulla kaupunki­suunnittelu­lauta­kunnan puheenjohtajina ja vara­puheen­johtajina istui rakennusyhtiöiden ja asunto­sijoitusyhtiöiden johtajia päättämässä kaupungin kaavoista ja siitä, kuka minnekin saa rakentaa.

Vaikka tuollainen kuvio ei viranomais­toiminnassa nykyisin menisi läpi, on harmaan sävyjä edelleen paljon: tuttuja ja sukulaisia suositaan varmasti muuallakin kuin Ilma­voimissa, ja erilaisia hyvä veli -verkostoja on yhä runsaasti. Transparency International moittii Suomea laiskuudesta yksityisten yritysten ulkomaisen toiminnan valvonnassa ja hitaudesta yksityistä sektoria korruptiolta suojaavien lakihankkeiden läpiviennissä.

Pohjoismaiden kaltaisissa rikkaissa demokratioissa on tyypillisesti hallinto, joka ei mielivaltaisesti pidätä tai ahdistele kansalaisiaan. Ihmisiä kohdellaan lain edessä yhdenvertaisesti.

Näiden maiden kapitalistinen talous­järjestelmä perustuu selkeisiin omistus­oikeuksiin sekä ennakoitavaan ja tasa­vertaiseen oikeus­järjestykseen. Tälle kaikelle korruptio on pahinta myrkkyä.

Kirjoittaja on HS:n hallintopäällikkö.