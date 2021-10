Malminetsintälupien pinta-alan voimakas kasvu tulee väistämättä kasvattamaan vastakkainasettelua alueilla, joissa varaukset herättävät nykyisellään voimakasta vastustusta.

Kaivoslain uudistamisen yhteydessä on käsitelty myös malminetsintään liittyvää varauskäytäntöä. Nykylain mukaan malminetsintää tekevä yhtiö voi saada enintään kahden vuoden varausajan varsinaisen malminetsintähakemuksen valmisteluun.

Lakiuudistuksen valmistelussa pyritään lyhentämään varausaikaa enimmillään vuoteen ja pienentämään varausalueiden kokoa asettamalla alueen kokoon perustuva maksu. Tämä johtaisi siihen, että malminetsintää tekevillä yhtiöillä on vähemmän aikaa tehdä selvitystyötä, minkä vuoksi malminetsinnän kannalta otollisia alueita rajataan pienemmäksi.

Toteutuessaan muutos johtaisi tilanteeseen, jossa tulevaisuuden malminetsintälupahakemusten alueet ovat merkittävästi nykyisiä laajempia. Tämä siksi, että nyt varausaikana tehtävää tutkimustyötä ei ehditä tehdä.

Malminetsintälupien pinta-alan voimakas kasvu tulee väistämättä kasvattamaan vastakkainasettelua alueilla, joissa varaukset herättävät nykyisellään voimakasta vastustusta. Ei kai tämä voi olla poliittisen päätöksenteon tavoite?

Edustamani yhtiö on tehnyt esimerkiksi Rovaniemen kaupunkitaajaman eteläpuolella sijaitsevalla laajalla varausalueella maaperänäytteiden analysointia ja useamman kuukauden kestäneet kallioperän magnetismiin liittyvät tutkimuslennot helikopterilla. Kyse on taloudellisesti merkittävistä panostuksista, joiden tavoitteena on, että malminetsintälupahakemuksia ei haettaisi alueille, joilla se ei ole perusteltua.

Edellä kuvattu työ on tehty varauksen kahden vuoden voimassaoloaikana. Esimerkiksi helikopteritutkimuksia tekevien tutkijaryhmien saaminen Suomeen alle vuoden varoitusajalla on käytännössä mahdotonta.

Nykyinen varausaika on maanomistajan ja alueen muiden elinkeinojen kannalta kevyempi ja nopeampi prosessi kuin malminetsintälupahakemuksiin liittyvä käsittely.

Ongelma korostuu, kun malminetsintä kohdistuu esimerkiksi koboltin ja muiden teknologiamineraalien takia alueille, joilla ei aiemmin ole tehty systemaattista malminetsintää.

Olemme ehdottaneet lainvalmistelun yhteydessä myös vaihtoehtoa, joka nähdäksemme vaikuttaisi varausten kestoon ja pinta-alaan. Varauksia tekevien yhtiöiden tulisi hakemuksessaan osoittaa tutkimussuunnitelma sekä henkilöstö ja taloudelliset resurssit varausaikaisen työn tekemiseen. Mikäli ennalta esitettyä työtä ei ole ensimmäisen vuoden aikana tehty, varaus raukeaisi.

Pelkona on, että varauksia koskeva julkinen keskustelu erityisesti sosiaalisessa mediassa on vaikuttamassa lainsäädäntöön. Julkinen keskustelu liittyy kuitenkin vain pieneen osaan varauksista. Hetkin tuntuu, että Twitterin todellisuus ohjaa poliittista keskustelua reaalimaailmaa enemmän.

Jussi Lähde

vastuullisuus ja viestintä

Latitude 66 Cobalt oy

