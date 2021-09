Esiintyvät taiteilijat ovat olleet puolitoista vuotta ahdingossa. He ovat nielleet kiukkunsa ihmeen kiltisti.

Kulttuurin piina on vihdoin hellittämässä, kun hallitus päätti alkaa purkaa korona­virusrajoituksia. Helpotukseen sekoittuu hämmästys: esiintyvät taiteilijat ovat olleet puoli­toista vuotta ahdingossa. Miksei siitä ole noussut tämän suurempaa meteliä?

Näkyvämmät protestit alkoivat vasta viime tingassa, kun Kansallis­oopperassa viriteltiin kapinaa rajoituksia vastaan. Innokkaimmin merirosvolippua liehutti ylikapellimestari Hannu Lintu.

Pieni rähinä tuntui suorastaan piristävältä, sillä kulttuuriväki on suhtautunut puolitoista vuotta kestäneeseen sulkutilaan ihmeen tyynesti. Se on yllättävää, onhan taiteilijoilla vahva barrikadivarustus: taitoa, tunnettuutta ja temperamenttiakin.

Takavuosina kulttuurikohuja yritettiin nostaa vaikka väkisin. Kuka edes muistaa, miksi Kristian Smeds teloitutti vuonna 2009 Muumimamman ja Tarja Halosen Kansallis­teatterin lavalla? Ei siihen syytä tarvittu.

Valtakritiikki kuului kulttuuriin. Vallanpitäjien oletettiin ymmärtävän pelin hengen ja kestävän pilkan.

Nyt mitään tällaista ei ole nähty. Taiteilijat ovat käyttäytyneet kuin pyhä­koulun priimukset. Eduskuntatalon edessä pidetyssä mielenosoituksessa kulttuuriväki seisoi kahden metrin turvavälein kuin Reijo Kelan Hiljainen kansa Suomussalmella.

Harvinainen poikkeus oli muusikko Paula Vesala, mutta hän ei ehkä ole vielä henkisesti täysin kotiutunut Yhdysvalloista. Helmikuussa Vesala julisti Suomen Kuvalehdessä haluavansa heiluttaa kirvestä Sanna Marinin ja Krista Kiurun suuntaan. Vesalaan suhtauduttiin närkästyneesti, ikään kuin hän olisi todella heiluttanut kirvestä.

Taiteilijoiden väitetään olevan kuin kaivoksen kanarialintuja, jotka testaavat, onko ilmassa happea. Taiteilijoiden tokkurasta päätellen happi on ollut viime aikoina vähissä.

Ja onhan yhteiskunnan paine ollut hirmuinen. On vaikeaa lähteä barrikadeille, kun joutuu aamun lehdestä tarkistamaan, mitä tänään saa tehdä. Eivätkä taiteilijat varmaan halunneet samaan joukkoon rokote­vastustajien ja salaliittoteoreetikkojen kanssa.

Kulttuurin yhteisrintamaa on myös hajottanut se, että esimerkiksi kirjailijoilla ja vakituisesti kiinnitetyillä on mennyt ihan hyvin samaan aikaan, kun monet muut ovat menettäneet työnsä, tulonsa ja omanarvon­tuntonsa.

Taiteilijat ovat vielä puristuneet vallanpitäjien ja populistien väliin. Kun heiltä on kielletty työt, somessa on ilkuttu päälle: ”Katsokaa nyt, eihän teitä kukaan kaipaa!” Ei ihme, että taiteilijat eivät ole halunneet keikuttaa venettä vaan pitäneet rystyset valkoisina sen partaista kiinni.

Tai siltähän se näyttää. Mutta mitä asiasta ajattelee Hannu Lintu?

”Ei Kansallisoopperan kaltainen organisaatio tietenkään voinut käydä viranomaista vastaan”, Lintu kertoo puhelimessa. ”Taiteilijana minun palettini oli ehkä vähän laajempi.”

Kansainvälisenä tähtenä Lintu on paremmassa asemassa kuin suurin osa esiintyjistä, vaikka keikkoja on häneltäkin lähtenyt. Mutta kysymys ei ole vain rahasta, hän sanoo. Esiintyvälle taiteilijalle yleisö on kuin elintärkeä vitamiini. Jos esiintyä ei saa, taiteilija alkaa näivettyä.

Höyryä kulttuurin kattilaan on Linnun mukaan kertynyt vuoden verran. Kuvat täysistä baareista ja tyhjistä esiintymissaleista loukkasivat oikeuden­tuntoa. Mutta mölyt on pidetty mahassa, koska on haluttu esiintyä vastuullisina ja luotettavina.

”Saksassa, Ranskassa tai Itävallassa kulttuurilla on yhteiskunnassa vahvempi asema. Esimerkiksi saksalaiset ymmärtävät, ettei nykyisen kaltaista Saksaa olisi edes olemassa ilman saksalaisia taiteilijoita ja saksalaista kulttuuria. Siksi taiteilijoiden itseluottamus on parempi, ja he ovat uskaltaneet koronankin aikana korottaa ääntään enemmän kuin suomalaiset.”

Suomalaistaiteilijat keräsivät Linnun mukaan rohkeutensa vasta, kun päättäjien rivit hajosivat. Kun virkamiehet ja poliitikot alkoivat väitellä keskenään rajoituksista, taiteilijat löysivät vihdoin raon, johon iskeä.

Sen oopperakapinan kokoisen.

Kirjoittaja on pääkirjoitus- ja mielipidetoimituksen esihenkilö.