Kuolinavun antaminen voitaisiin hyvin sallia lääkäreille, joiden arvomaailmaan ja ammatilliseen omakuvaan se sopii.

Suomessa kuolinavun laillistamista pohtinut asiantuntijatyöryhmä ei päässyt yksimielisyyteen kuolinavun oikeutuksesta. Työryhmä ei siis suosita eutanasian sallimista Suomessa, vaikka siihen kyselyiden mukaan oltaisiin valmiita.

Järkevää keskustelua kuolinavusta ehkäisee itsepintainen käsitys, jonka mukaan ei ole lääkärin asia surmata potilaitaan. Käsitys pitää yhdessä mielessä paikkansa, toisessa ei. Kun tulkintoja ei pidetä asianmukaisesti erillään, päädytään kieltämään eutanasia irrationaalisin perustein.

Neljäsosa suomalaisista ja noin joka toinen lääkäri on sitä mieltä, että lääkärin asia ei ole surmata potilaitaan, ei edes silloin, kun lähellä kuolemaa oleva potilas itse tahtoo loppunsa jouduttamista. Näillä kansalaisilla ja lääkäreillä on tietenkin oikeus omiin mielipiteisiinsä.

Kolme neljäsosaa suomalaisista ja noin joka toinen lääkäri taas on sitä mieltä, että lääkärin asia voi hyvinkin olla surmata potilaansa, joka vakaasti sitä pyytää. Näilläkin kansalaisilla pitäisi olla oikeus mielipiteisiinsä. Demokratiassa heidän tahtonsa enemmistönä pitäisi oikeastaan olla laki.

Entä lääkärit? Jos enemmistön tahto olisi laki, pitäisikö heidän surmata potilaitaan, vaikka se on heidän omia näkemyksiään vastaan? Ei tietenkään. Eikä sitä ole kukaan vaatinutkaan. Kyseessä on kieltojen kannattajien outo logiikka, jonka mukaan yhdelle sallittu on muille pakko. Ei ole.

Kuolinavun antaminen voitaisiin hyvin sallia lääkäreille, joiden arvomaailmaan ja ammatilliseen omakuvaan se sopii. Heidän asiansa olisi surmata potilaitaan näiden omasta, hyvin harkitusta tahdosta ja pyynnöstä. Eutanasia voitaisiin laillisesti sallia ja asia jättää heidän hoitoonsa.

Lääkäreiden, joiden arvomaailmaan ja ammatilliseen omakuvaan kuolinapu ei sovi, ei tarvitsisi osallistua sen antamiseen. Tarve eutanasiaan on todellinen, mutta ei niin laaja, että koko lääkärikunnan pitäisi olla mukana asiassa. Vapaaehtoisia löytyisi kyselyjen mukaan riittävästi.

Kansainvälisen esimerkin eutanasiasta antaa Alankomaat, jossa lääkärit ovat voineet tarjota potilailleen kuolinapua jo pitkään. Järjestelyyn osallistuvat vain ne, jotka tuntevat auttamisen ammattivelvollisuudekseen eivätkä näe siinä ylipääsemättömiä moraalisia ongelmia.

Mutta eikö eutanasia olisi ihmisarvon vastaista? Eikö se johtaisi elämän kunnioituksen rapautumiseen? Kysymykseen ihmisarvosta vastaus vaihtelee sen mukaan, kuinka tärkeänä yksilön omaa tahtoa pidetään. Seurauskysymys on monisyisempi.

Eutanasia voitaisiin sallia tekemättä surmaamista sinänsä lailliseksi. Alankomaissa lääkäri ilmoittaa viranomaisille jouduttaneensa potilaan kuolemaa. Asiakirjoihin tutustutaan ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Kun kaikki on tehty säädösten mukaisesti, syytettä ei nosteta.

Joona Räsänen

bioetiikan väitöskirjatutkija, Vantaa

Matti Häyry

johtamisen filosofian professori, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.