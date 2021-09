Museon työntekijällä on oltava mahdollisuus perehtyä syvällisesti museoon ja sen erikoisalaan. Pintaliito ei kävijää lämmitä.

Pandemia-ajan rajoitukset ovat iskeneet myös museoihin. Erityisen hankalassa asemassa ovat olleet yleisötyöntekijät, jotka ovat olleet vailla töitä museoiden ollessa kiinni. Monet ovat päätyneet vaihtamaan alaa tai etsimään parempia työsuhteita.

Museoalaa edustavan Museoliiton lähestyminen tilanteeseen ei alan houkuttelevuutta paranna. Museoliitto tiedotti 31. elokuuta verkkosivuillaan aloittavansa henkilöstöpilottihankkeen, jonka tavoitteena on ratkaista museoalan rekrytointihaasteita vuokratyötoiminnalla. Hankkeessa visioidaan tulevaisuutta, jossa museot voivat hankkia kaikki tarvitsemansa työntekijät vuokratyöyrityksen henkilöstöpankista.

Työskentelemme museoalalla yleisötyön asiantuntijoina. Meillä kummallakin on pitkä kokemus museoiden asiakaspalvelusta, opastamisesta ja innostavien opastuskokonaisuuksien luomisesta sekä museokävijöiden kokemusten kartoittamisesta. Museokävijät kiinnittävät vierailuillaan huomiota asiakaspalvelun ja museo-oppaiden asiantuntevuuteen ja ammattimaisuuteen – erityisesti silloin, kun odotukset eivät täyty.

Yleisötyö on museoiden ydintoimintaa, joka koskettaa jokaista museokävijää. Yleisötyön ammattilaiset tekevät kävijäkokemuksesta rikkaan ja ikimuistoisen. Parhaimmillaan kävijälle syntyy kiinteä suhde museoon ja sen käsittelemään aihepiiriin. Jotta tämä on mahdollista, on museon työntekijällä kuitenkin oltava mahdollisuus perehtyä syvällisesti museoon ja sen erikoisalaan. Pintaliito ei kävijää lämmitä.

Harva haluaa tai uskaltaa rakentaa työuran vuokratyöyritysten varaan. Jos museot haluavat hyvinvoivan työyhteisön ja asiantuntevia, alalla pysyviä ja alan toimintaa kehittäviä työntekijöitä, se tehdään tarjoamalla työntekijöille vakituisia työsuhteita ja kehittymismahdollisuuksia – ei siirtämällä arvokkaita työntekijöitä vuokratyöyrityksen henkilöstöpankkiin.

Tuulia-Tuulia Tummavuori

filosofian maisteri, erä- ja luonto-opas, Helsinki

Kati Tyystjärvi

tiedeviestinnän maisteri, Vantaa

