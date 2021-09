Ilmastonmuutos on kuin hidas Kabulin valtaus – tyttöjen ja naisten oikeudet ovat vaarassa

Tyttöjen koulunkäynnin turvaaminen sekä tyttöjen ja naisten aktiivinen osallistaminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen ovat avainasemassa.

Islamistinen ääriliike Taleban nousi elokuussa valtaan Afganistanissa ja nostatti valtaisan huolen maan tulevaisuuden puolesta. Kannanotot etenkin tyttöjen ja naisten oikeuksien suojelemiseksi levisivät kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa.

Tosiasiassa tilanne Afganistanissa oli jo pitkään ollut hälyttävä – viime vuosikymmenten varovaisesta hyvästä kehityksestä huolimatta. YK:n lastenjärjestö Unicef on usein kuvannut maata yhdeksi maailman vaarallisimmista paikoista lapsille. Ennen Talebanien valtaannousua yli 550 lasta oli saanut surmansa ja yli 1 400 loukkaantunut yksin tänä vuonna.

Tyttöjen koulunkäyntiä yritetään vuodesta toiseen estää pommi-iskuilla. Naisista vain kolmannes osaa lukea, ja etenkin maaseudulla heidän vaikuttamismahdollisuutensa oman elämänsä suuntaan ovat pienet. Kaiken kukkuraksi Suomen väkiluvun verran afgaaneja elää joko maansisäisinä pakolaisina tai naapurimaissa Iranissa ja Pakistanissa rekisteröityinä pakolaisina.

Silti vasta Kabulin valtaus herätti länsimaiden hädän. Miksi? Tilanne muistuttaa suhtautumistamme ilmastonmuutokseen.

Katastrofit voidaan jaotella nopeasti ja hitaasti tapahtuviin. Nopeat, maan yli pyyhkäisevät taifuunit ja tulvat huomataan. Hitaasti eteneviin kriiseihin, kuten väijyviin kuivuuskausiin, havahdutaan piinaavan myöhään.

Kabulin valtaus oli kuin viidennen luokan hirmumyrsky.

Talebanin pelätään vaikuttavan tyttöjen ja naisten asemaan samoin kuin ilmastonmuutoskin: Tyttöjen koulunkäynti vähenee. Tyttöjen ja naisten työtaakka kotona kasvaa. Naisten köyhyys lisääntyy. Sukupuolten välinen eriarvoisuus syvenee.

Tapahtui katastrofi, joka pakotti näkemään, mitä taustalla oli koko ajan käynnissä. Afganistanissa uhat ovat nyt ilmeiset, ja työ tyttöjen ja naisten oikeuksien suojelemiseksi käy kiivaana. Ilmastonmuutoksen osalta näihin vaikutuksiin ei vielä ole tarpeeksi havahduttu.

Kaikki keinot pysäyttää tapahtumien vyöry ovat kyllä olemassa. Tyttöjen koulunkäynnin turvaaminen sekä tyttöjen ja naisten aktiivinen osallistaminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen ovat avainasemassa. Ei riitä, että ongelmat kirjataan ylös. Tytöt ja naiset on saatava mukaan kaikkeen tekemiseen.

Totuus on, että pysyvää rauhaa tai kehitystä ei luoda ilman puolta väestöstä. Tytöillä ja naisilla on tietoa, jota tarvitaan. Heillä on samat oikeudet kuin muillakin. Niin Afganistanissa kuin kaikkialla maailmassa.

Lopulta poliittinen tahto ja arkinen halu toimia ratkaisevat. Jokainen voi vaikuttaa omilla valinnoillaan ja vaatimalla päättäjiltä toimia. Yksi tapa on myös tukea järjestöjen tekemää kehitysyhteistyötä.

Yhdessä me voimme vaikuttaa siihen, kuinka kovaa hirmumyrskyt tulevaisuudessa iskevät.

Eija Wallenius

viestinnän yhteyspäällikkö

Naisten Pankki

