Venäjällä vallanpitäjien kanssa eri mieltä olevien sorto on vain kiihtynyt. Valko-Venäjällä on satoja poliittisia vankeja. Keski-Aasiassa ainoa demokratiaa kokeillut maa Kirgisia on sekin vaipunut autoritaariseksi. Etelä-Kaukasiassa Azerbaidžanin ja Armenian välillä häilyy sodan uhka. Georgiassa on sisä­poliittinen kriisi, jonka osana uudistukset ovat ottaneet takapakkia.

Nyt olisi kuitenkin tarjolla yksi myönteinen kehityskulku: Georgiassa on jo jonkin aikaa syntynyt taas aiempaa enemmän tyttöjä.

Etelä-Kaukasiassa alkoi syntyä selvästi enemmän poikia, kun Neuvosto­liiton hajottua sikiöiden ultraäänitutkimukset yleistyivät. Se näkyi erityisesti vuosituhannen vaihteessa, kun laitteita alkoi olla enemmän.

Normaalisti syntyy noin 105 poikaa sataa tyttöä kohden, niin myös Suomessa. Maailman­pankin tilaston mukaan vielä vuonna 2007 Azerbaidžanissa syntyi kuitenkin 116, Armeniassa 115 ja Georgiassa 111 poikaa sataa tyttöä kohden.

Syy vääristymään oli selvä: huomattava osa tyttösikiöistä on abortoitu, koska konservatiivisissa yhteiskunnissa arvostetaan kulttuurista syistä enemmän poikia. Samoin kävi muun muassa Kiinassa ja Intiassa ultra­ääni­tutkimusten yleistettyä.

Yhteiskunnalliset vaikutukset alkavat näkyä nyt, kun vuosituhannen alun isot poika­ikäluokat pikkuhiljaa aikuistuvat. Kaikille ei riitäkään kumppaneita.

Georgiassa sukupuolten jakauma näyttää kuitenkin siis viime aikoina tasaantuneen, se on nyt noin 106–107 poikaa sataa tyttöä kohti. Brittilehti The Economistin tilastojen mukaan luku tosin nousi viime vuonna 109:ään, mutta asiantuntijat uskovat sen olevan poikkeus trendistä.

Georgiassa on siis nähtävissä selvä yhteis­kunnallinen muutos. Yhteiskunta­tieteilijät ovat nostaneet selityksiksi erityisesti naisten aseman yleisen vahvistumisen. Myös kokonais­hedelmällisyysluku on noussut vuosi­tuhannen kuopasta, millä silläkin voi olla vaikutusta.

Naapurimaissa luvut ovat sen sijaan yhä pahasti vääristyneet, vaikka Maailmanpankin tilastoissa niissäkin on näkynyt myönteistä kehitystä. Armeniassa luku oli toissa vuonna 110 ja Azerbaidžanissa 112.

Tehtävää siis on. Georgian kehitys kuitenkin osoittaa, että muutos on mahdollinen.

