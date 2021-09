Maahan muuttaneiden työnhakijoiden hyvinvointia ja osallisuutta pitää tukea.

Helsingin Sanomissa on ollut vilkasta keskustelua korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden työllistymishaasteista oman alansa asiantuntijatehtäviin. Suomalaisten työmarkkinoiden asenteiden ja rakenteiden kitkainen monimuotoistuminen eivät vastaa kansainvälisten osaajien odotuksia päästä hyödyntämään osaamistaan yhteiskunnassamme.

Pitkittynyt tulokseton työnhaku ja mahdolliset syrjintäkokemukset voivat nakertaa hyvinvointia ja itsetuntoa vaikeuttaen edelleen työllistymistä.

Työelämän monimuotoisuuden ja vastaanottavuuden lisäämisen ohella tulisi kiinnittää huomioita myös maahan muuttaneen työnhakijan hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseen, jossa huomioidaan hänen kokonaistilanteensa, myös perhe- ja lähiyhteisö.

EJY ry:n Iloa arkeen -hankkeessa on saatu hyviä tuloksia voimavaraistavalla ryhmätoiminnalla, joka on mahdollistanut maahan muuttaneiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksen, osaavana toimijana nähdyksi tulemisen ja tulevaisuususkon vahvistumisen. Ryhmän kautta on myös saatu arvokasta tietoa järjestöpalveluista, jotka tukevat niin työ- ja opiskelupaikan kuin koko perheen kotoutumista edistävän tuen ja vapaa-ajan toiminnan löytämistä.

Kansainvälisten osaajien ja heidän perheidensä kaksisuuntaisessa kotoutumisessa Suomeen järjestösektorin asiantuntijuudella on tärkeä rooli.

Johanna Laine

projektipäällikkö

Jenni Labarthe

suunnittelija

Espoon järjestöjen yhteisö EJY ry

Iloa arkeen -hanke

