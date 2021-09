Terroristien toimintatavat ovat usein lainattuja ja kierrätettyjä. Uskontoon liittyvää terrorismiakin on esiintynyt kautta aikojen.

Kun lentokoneet iskeytyivät 20 vuotta sitten World Trade Centerin kaksois­torneihin New Yorkissa, harva aavisti, kuinka paljon terrori-isku muuttaisi maailmanpolitiikkaa. Terrorismin vastaisen sodan jäljet näkyvät yhä esimerkiksi Afganistanissa.

Syyskuun 11. päivän isku muutti myös terrorismin tutkimusta. Kun terrorismiin erikoistuneita tutkijoita oli 1990-luvulla maailmassa noin sata, iskun jälkeen heidän määränsä kasvoi nopeasti. Vuosina 2001–2002 ilmestyi enemmän terrorismia käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita kuin edeltävän 30 vuoden aikana yhteensä.

Iskun jälkimainingeissa tutkimus alkoi keskittyä niin kutsuttuun uuteen terrorismiin, jonka katsottiin olevan verkostomaista, kansainvälistä ja uskonnollista. Al-Qaidan nousua pidettiin varoittavana esimerkkinä. Uskonnollisista motiiveista ammentava terrorismi on kuitenkin vanhimpia terrorismin muotoja.

Terrorismin tutkimusta vaivaa historiattomuus. Vain muutama prosentti tutkimuksesta käsittelee terrorismia historiallisesta näkökulmasta.

Väkivalta ei kehity tyhjiössä. Konfliktien historiallisen kontekstin hahmottaminen auttaa ymmärtämään myös poliittisen väki­vallan syntyä. Terroristien toimintatavat ovat usein lainattuja ja kierrätettyjä. Esimerkiksi autolla väki­joukkoon ajaminen ei ole viime vuosien keksintö. Itsemurha­iskuja on tehty samalla tavalla siitä lähtien, kun ne alkoivat levitä Libanonista maailmalle 1980-luvulla.

Ihmiset tyypillisesti ajattelevat, että juuri nykyinen maailmantilanne on historian väki­valtaisin. Tätä tulkintaa on omiaan luomaan se, että väki­valta, taistelut ja terrori-iskut tulevat nykyisin silmiimme lähes reaali­ajassa.

Todellisuudessa terrori-iskujen ja niiden uhrien määrä on ollut laskussa jo pitkään. Iskujen uhreiksi joutuvat useimmiten konflikti­uutisista tutuilla alueilla – Lähi-idässä, Afrikassa ja eteläisessä Aasiassa – elävät ihmiset.

Syyskuun 11. päivän iskuissa kuoli hieman alle 3 000 ihmistä. Samana vuonna Yhdysvalloissa kuoli aliravitsemukseen kolme kertaa enemmän ihmisiä ja tieliikenne­onnettomuuksissa selvästi yli kymmen­kertainen määrä. Käsi­aseista johtuvia kuolemia kirjataan Yhdys­valloissa melkein 40 000 vuodessa. Iskuja seuranneissa sodissa pelkästään Irakissa, Afganistanissa ja Pakistanissa on parissa­kymmenessä vuodessa kuollut noin puoli miljoonaa ihmistä.

Terrorismi vaikuttaa kuitenkin poliittiseen ilmapiiriin, ja sitä kautta terrori­tekojen välilliset vaikutukset ovat usein merkitykseltään suurempia kuin niiden suorat seuraukset.

Terrorismin perimmäisten syiden pohdinta ja terroristien omien näkö­kantojen huomioon ottaminen leimataan helposti terrorismin oikeuttamiseksi. Kuitenkin esimerkiksi järjestöjen itse tuottama materiaali tarjoaa parhaan saatavilla olevan vastauksen kysymykseen terrorismin syistä.

Terrorismin tutkimuksen suurin tabu on edelleen valtioterrorismi. Monet valtiot tappavat ja kiduttavat omia kansalaisiaan. Uhka ei aina tule ulkoa­päin. Lisäksi esimerkiksi vähemmistökansallisuuksiin kohdistuvat sorto­toimet ovat omiaan synnyttämään poliittista väkivaltaa.

Vuosisadan alun murroksesta syntynyt terrorismin tutkimuksen kriittinen koulu­kunta on kiinnittänyt huomiota muun muassa näihin ongelmiin. Aikaisemmin marginaalissa olleiden ryhmien ja toimintatapojen tutkimus on lisääntynyt, samoin alkuperäislähteiden käyttö. Terrorismin uudet muodot, kuten kyber­terrorismi, on noteerattu.

Yksi asia ei kuitenkaan ole muuttunut. Terrorismille ei vieläkään ole löydetty yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Määritelmiä on satoja, mutta mihinkään konsensukseen ei ole päästy.

Jotkut tutkijat eivät halua lainkaan käyttää terrorismia terminä, sillä sana on yhä vahvasti tuomitseva ja latautunut. Siitä, mikä on terroristinen teko, ollaan melko yksimielisiä, mutta siitä, kuka on terroristi, ei olla.

Itsenäisyystaistelujen ja sissisodan erottaminen terrorismista on veteen piirretty viiva. Toisen terroristi on edelleen toisen vapaustaistelija.

Annika Rosberg-Haavisto

Kirjoittaja on väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa.

