Suomessa on käyty kiihkeää keskustelua melkein kaikesta koronapolitiikasta, oli kyse sitten maskeista, rajoituksista tai rokotusjärjestyksestä. Sen sijaan pandemian lopettamiseen tarvittavasta kansainvälisestä yhteistyöstä ei ole juuri piitattu. Suomessa puhutaan rajoituksista luopumisesta, mutta karu tosiasia on, että edelleen joka päivä yli 9 000 ihmistä kuolee maailmalla koronatautiin.

Suomella ja muilla vaurailla valtioilla ei ole strategiaa koronaviruspandemian lopettamiseksi. Koronatoimet ovat keskittyneet kansalliselle tasolle. Pandemian pysäyttäminen edellyttää vahvaa kansainvälistä johtajuutta, strategiaa ja rahoitusta kehittyvien maiden rokotekattavuuden parantamiseksi.

Globaali epätasa-arvo koronarokotteiden saatavuudessa on räikeää. Kirkon Ulkomaanavun viidessä Afrikan ohjelmamaassa rokotekattavuus ei yhdessäkään yllä edes neljään prosenttiin – yhdellä rokotteella.

Rokotteiden ja muiden pandemian torjuntaan tarvittavien tuotteiden patentit suojaavat lääkeyhtiöiden voittojen maksimointia ja tekevät niistä liian kalliita monille kehittyville maille. Samaan aikaan Suomi ja monet muut vauraat maat vastustavat esitettyjä väliaikaisia patenttijoustoja koronatuotteille.

Myös rokotteiden jakeluohjelman rahoitusvaje lasketaan miljardeissa. Maailman terveysjärjestö WHO johtaa ACT-A-instrumenttia, jolla on tarkoitus tukea koronatoimia kehittyvissä maissa. Sen rahoituksesta tälle vuodelle puuttuu 15 miljardia dollaria. Tämä siitä huolimatta, että esimerkiksi Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on kutsunut koronarokotteita historian kannattavimmiksi julkisiksi investoinneiksi. Suomi ei ole toistaiseksi rahoittanut ACT-A-instrumenttia kuin 14 prosentilla siitä summasta, joka Suomelle on jyvitetty. Hallitus on päättänyt leikata kehitysyhteistyön määrärahoja vuodelle 2023.

Pandemiaa ei voi lopettaa kohdentamalla torjuntatoimet vain vauraisiin maihin.

Lääketieteen asiantuntijat ovat jo pitkään varoittaneet, että kun suuri osa maailmasta on rokottamatta, virusmuunnosten todennäköisyys kasvaa. Kansallinen itsekkyys johtaa kriisin jatkumiseen – myös Suomessa.

Suomen ja muiden vauraiden maiden on kannettava vastuunsa lisäämällä merkittävästi tukeaan kehittyvien maiden koronatoimille ja antamalla tukensa koronatuotteiden patenttijoustolle – myös omien kansalaistensa turvallisuuden vuoksi

”Kukaan ei ole turvassa ennen kuin kaikki ovat turvassa” ei ole löysä iskulause vaan kova fakta.

Tapio Laakso

vaikuttamistyön päällikkö

Kirkon Ulkomaanapu

Mariko Sato

taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien asiantuntija

Amnesty International Suomen osasto

