HKL:n nykyisen henkilöstön asemaan tai etuihin ei ole mahdollisen yhtiöittämisen myötä tulossa merkittäviä muutoksia, ja koko henkilöstö siirtyisi perustettavaan yhtiöön vanhoina työntekijöinä.

Pääluottamusmies (JHL) Pekka Hirvonen nosti esille (HS Mielipide 8.9.) henkilöstön huolia Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) mahdolliseen yhtiöittämiseen liittyen. Otamme työnantajana henkilöstön huolet vakavasti ja käymme jatkuvaa keskustelua niin luottamusmiesten kuin koko henkilöstönkin kanssa yhtiöittämisen vaikutuksista. Haluamme kuitenkin myös hälventää huolia: HKL:n nykyisen henkilöstön asemaan tai etuihin ei ole mahdollisen yhtiöittämisen myötä tulossa merkittäviä muutoksia, ja koko henkilöstö siirtyisi perustettavaan yhtiöön vanhoina työntekijöinä.

Sen sijaan yhtiöittämisellä olisi niin henkilöstön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta useita hyötyjä. Näistä yksi merkittävimmistä on se, että yhtiömuodossa voimme paremmin toimia paitsi Helsingin myös koko pääkaupunkiseudun kaupunkiraideliikenteen osaamiskeskittymänä ja aikaansaada taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä kaupunkilaisten eduksi. Lisäksi pystymme työnantajana tarjoamaan henkilöstölle vielä nykyistä monipuolisempia ja kiinnostavampia tehtäviä.

Yhtiö joutuisi luopumaan joistain kaupungin henkilöstöeduista ja valitsemaan tilalle korvaavat edut. Yhdessä tekemällä voimme löytää HKL:n henkilöstölle jopa nykyistä paremmin sopivat vaihtoehdot. Tällä voisimme aiempaa selkeämmin profiloitua työnantajana, jota niin nykyiset kuin tulevatkin joukkoliikenteen ammattilaiset arvostavat.

Olen pahoillani ja harmissani, että johtamisviestintä ja yt-menettelyt koetaan riittämättömiksi. On totta, että viestintää voisi varmasti parantaa. HKL:ssä on kuitenkin ollut 29 virallista yt-kokousta ja Helsingin kaupungillakin muutamia. Lisäksi epävirallista tiedottamista ja yhteistoimintaa on ollut viikoittain jo syksystä 2019 lähtien. On hyvä muistaa, että näissä yt-menettelyissä kukaan ei menetä työpaikkaansa tai ansiotasoaan.

Hirvosen esiin nostama metron liiketoiminnan väliaikainen jääminen liikelaitokseen ei vaikuta henkilöstön asemaan, sillä koko henkilöstö työtehtävästä riippumatta siirtyisi perustettavaan yhtiöön. Metron omaisuus on jäämässä tilapäisesti Helsingin kaupungille, ei millekään ulkopuoliselle taholle. Ylipäätään on hyvä huomata, että yhtiöittäminen ei HKL:n tapauksessa tarkoita yksityistämistä. Yhtiö olisi julkisomisteinen, ilman yksityistä pääomaa.

Hirvonen nosti esille myös huolen yhtiön liiketoimintamallista. Liiketoimintamalli on ollut selvä koko valmistelun ajan ja perustuu vuosien saatossa hyväksi havaittuun HKL:n toimintaan.

Yhtiömuoto mahdollistaa yhtiön toimialueen seudullisen laajenemisen, kun ympäristökunnilla siihen on valmius. Yhtiömuodossa toimiva HKL on kuitenkin perusteltu vaihtoehto myös siinä tapauksessa, että sen omistajaksi jäisi vain Helsinki. Kaupunkikehityksen lähtökohtina olevat kaupunkiraidehankkeet edellyttävät tehokkaasti ja joustavasti toimivaa organisaatiota. Tämä varmistetaan parhaiten yhden, osaamiskeskittymänä toimivan kaupunkiliikenneyhtiön kautta.

Ville Lehmuskoski

toimitusjohtaja, HKL

