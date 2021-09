Koronavirukseen liittyvät rajoitustoimet ja rokotuskäytännöt eivät ole vankiloissa olleet oikeudenmukaisia tai loogisia.

Helsingin Sanomat julkaisi elokuussa tärkeän jutun vankien rokotekäytännöistä. Lehden haastatteleman valtiosääntöoikeuden professorin mukaan laillisuusvalvojan tulisi tutkia, ovatko kovat koronarajoitukset vankien perhe-elämään olleet välttämättömiä. Jutussa kerrottiin myös, että vankiloiden rokotekattavuus laahaa jäljessä muuta väestöä.

Äärimmäisen tiukat rajoitukset ovat olleet eri vankiloissa toki syystäkin käytössä yli vuoden, mutta rajoitustoimet ja rokotuskäytännöt eivät ole olleet oikeudenmukaisia tai loogisia. Esimerkiksi Suomenlinnan avovankilasta ei ole päässyt kotivierailulle yli kymmeneen kuukauteen. Samalla esimerkiksi vartijat, joiden kanssa vangit ovat päivittäin tekemisissä, käyvät töissä saarella ja asuvat mantereella.

Vankien vierailuluvat peruttiin joulunpyhiksi muutamaa päivää ennen jouluaattoa. Jos vanki oli säästänyt edellisten kuukausien kotikäyntitunteja, jotta voisi olla jouluna pidempään kotona, hän menetti ne. Samoin nyt menetettyjä vierailupäiviä ei saa tulevaisuudessa takaisin, eikä niitä oteta laskuun vankeusajan pituudessa. Tämän totesi myös silloinen Rikosseuraamuslaitoksen valmiuspäällikkö Anssi Vuosalmi MTV:n Uutisaamussa (4.8.).

Vankien luona on voinut käydä kuluneen kymmenen kuukauden aikana vain joka toinen viikko. Myös vierailun kesto on puolitettu kahdesta tunnista tuntiin, ja aikuisten vierailijoiden määrä on rajattu vain yhteen.

Suomenlinnassa rokotteista kerrotaan muutamilla ilmoitustauluilla suomeksi ja englanniksi. Kuten muuallakin yhteiskunnassa, kaikki asukkaat eivät osaa näistä kielistä kumpaakaan. Vankien henkilökohtaisen rikosseuraamustyöntekijän on kyllä pitänyt kertoa vangeille mahdollisuudesta ottaa rokote. Mutta kun vankilassa kuulutetaan ja muistutetaan monista eri asioista useasti päivässä, voisi tämänkin – jokaista asukasta koskevan asian – tiedottamista lisätä.

Suomessa esimerkiksi tapahtuma- ja ravintola-aloilla on onneksi etujärjestöt, jotka ovat pitäneet syystäkin kovaa ääntä, jotta koronarajoituksia voitaisiin selkiinnyttää, höllentää, järkeistää ja yhdenmukaistaa. Vanhusten yksinäisyydestä on onneksi puhuttu, ja monissa paikoissa on tehty eri ratkaisuja, jotta he voivat tavata läheisiään turvallisesti. Yksi syy aiempaa parempaan tilanteeseen ovat ikäihmisten rokotukset.

Vankeja ei ole kuultu, vaikkei tämäkään heterogeeninen ryhmä ole maassamme täysin mitätön. Kuten HS huomautti, ihmisoikeudet kuuluvat heillekin. Lisäksi hyvin käyttäytyvien (avo)vankien hyvinvointi ja säännölliset sekä valvotut kotikäynnit tai laajemmat vierailuajat tulisivat todennäköisesti yhteiskunnalle halvemmaksi kuin heidän pitämisensä eristyksessä. Eikö oikeudenmukaista olisi, että avovangit voisivat käyttää menetetyt lomapäivät edes myöhemmin?

Yhteiskunnan eri toimijat odottavat päivämääriä ja konkreettista tietoa siitä, milloin ja miten rajoituksia aletaan purkaa. Yhteiskunnan toimijoita ovat myös avovangit.

Huolestunut vankien oikeuksista

