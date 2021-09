Luonnonmetsiin lukeutuvat sekä luonnontilaiset metsät että luonnontilaisen kaltaiset metsät. Molempien suojeluun Suomi on sitoutunut EU:n biodiversiteettistrategiassa.

Metsähallitus vastasi (HS Mielipide 3.9.) kirjoitukseemme (HS Mielipide 31.8.) luonnonmetsistä kertoen, ettei luonnontilaisia metsiä hakata valtion mailla. Keskustelussa on käytössä useampi käsite, joiden määrittelyn tarkennamme tässä.

EU:n biodiversiteettistrategiassa viitataan käsitteisiin primeval forest ja old-growth forest, joiden suojeluun Suomi on hallitusohjelmassaan sitoutunut. Näillä käsitteillä tarkoitetaan luonnontilaisen metsän lisäksi luonnontilaisen kaltaisia metsiä. Luonnonmetsillä tarkoitamme näitä molempia.

Luonnontilaisia metsiä on Suomessa enää 2,9 prosenttia (Sabatini et al. 2018). Metsäluonnon turvaamiseksi ja EU:n biodiversiteettistrategian suojelutavoitteiden saavuttamiseksi pitää suojella 30 prosenttia metsistä. Suomessa tämä tavoite täytetään metsistä, joissa on piirteitä luonnontilaisista metsistä. Näiden luonnontilaisen kaltaisten metsien määrittelytyötä tehdään parhaillaan Suomen ympäristökeskuksessa. Koneen Säätiön apurahalla toimiva Luonnonmetsä-työryhmä on julkaissut listan, jonka pohjalta se parhaillaan kartoittaa näitä metsiä valtion mailta. Esimerkkejä näistä kohteista julkaistaan viikoittain työryhmän Twitter-tilillä, ja tulevana talvena kartoitukset koostetaan yhdeksi julkaisuksi.

Myrskyjen ja hyönteispopulaatioiden runsastumisen myötä metsissä kuolee ajoittain paljonkin puita, mikä on arvokasta metsälajiston kannalta. Metsähallituksen ei tarvitse kerätä metsistä näitä niin sanottuja tuhopuita. Metsähallitus voi omalla päätöksellään siirtää kyseiset metsät talouskäytön ulkopuolelle, jolloin metsälaki eikä siten myöskään laki metsätuhoista ole niissä metsissä voimassa.

Liisa Rohweder

pääsihteeri, WWF Suomi

Mai Suominen

johtava metsäasiantuntija, WWF Suomi

