Katujen, puistojen ja muistomerkkien ympäristöt ovat niin siivottomassa kunnossa, että hävettää.

Helsingin kaupunki myöntää 3,5 miljoonaa euroa lisämäärärahaa liikuntaan ja kulttuuriin (HS 9.9.). Liikenisipä kaupungilta vielä lisäresursseja kaupunkimme kasvojen ehostamiseen. Nykyinen henkilöstö tekee kyllä parhaansa, mistä lämmin kiitos.

Katujen, puistojen ja muistomerkkien ympäristöt ovat niin siivottomassa kunnossa, että hävettää. Esimerkkeinä vaikkapa Aleksis Kiven patsaan ympäristö, Hakasalmen huvilan murenevat kiviaidat ja jalkakäytäville viskotut hengityssuojaimet. Siivottomuuden aiheuttavat ihmiset, eivät hanhet tai muut eläimet.

Helsingin Vanhan kirkkopuiston eli niin kutsutun Ruttopuiston hautamuistomerkit loistavat nyt puhdistettuina (HS 26.8.). Niiden tekstit ovat luettavissa.

Hietaniemen hautausmaalla olisi ainakin yksi hautakivi, jonka toivoisin myös puhdistettavan. Se on Anna Augusta Margareta Fahlströmin hautamuistomerkki. Se on koko hautausmaan ainoa hautakivi, jossa ei ole nimeä, vain latinankielinen antiikin runoilijan Lucanuksen teksti: Victurosque dei celant, ut vivere durent, felix esse mori. (Jumalat ovat salanneet eläviltä kuolemisen onnen, jotta he jaksaisivat elää.)

Koskettavan ja vavahduttavan Annan tarinan selvitti kirkkoherra Voitto Viro kymmenvuotisen tutkimustensa jälkeen. Haudan signum on U 20–19–1 (eli hautausmaan uuden osan 20. korttelin 19. rivi, ensimmäinen hauta). Memento mori!

Ilkka Pulli

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.