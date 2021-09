Miltä maailma näyttäisi, jos iltavirkut saisivat vaihteeksi päättää?

Kuvio toistuu joka aamu. Viime tingassa ylös sängystä, seisten syöty aamupala, puoli­juoksua töihin.

Kun lopulta pääsen toimistolle, moni on istunut työpisteellään jo toista tuntia. Heidän tarmonsa äärellä mieleni valtaa häpeä: ajattelevatkohan muut, että olen onneton lusmu?

Yö on dekadenssin ja synnin aikaa, aamulla paiskitaan hommia. Niin vaikuttaa moni yhä uskovan – ei kai maailma muuten olisi täynnä johtamis­oppaita, joissa toistellaan, kuinka Applen toimitusjohtaja herää aamuneljältä töihin.

Ajatus aamuihmisten moraalisesta ylemmyydestä ei ole uusi. Aamuvirkku palkitaan terveydellä, vauraudella ja viisaudella, runoili yhdysvaltalainen valtiomies Benjamin Franklin 1700-luvulla.

Sittemmin on keksitty hehkulamppu, älypuhelin ja liuta muita arkea helpottavia keksintöjä, joiden tarkoitus on vapauttaa ihmispolot agraari­yhteiskunnan rytmistä. Silti Franklinin oppi pätee yhä. Aamuvirkut ovat tutkitusti iltavirkkuja terveempiä, ja joidenkin tutkimusten mukaan he myös tienaavat enemmän.

Helsingin yliopiston tutkijat havaitsivat vastikään, että iltavirkuilla on muita toden­näköisemmin masennus- ja ahdistus­oireita. Oulun yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan iltavirkut keski-ikäiset kokevat työkykynsä huonoksi kaksi kertaa niin usein kuin aamuvirkut ikätoverinsa.

Ongelmat liittyvät liian vähäisiin yöuniin, tutkijat arvelevat. Helsingin yliopiston tutkimuksessa yli neljäsosa kaikkein ilta­virkuimmista kertoi, ettei saa juuri koskaan tarpeeksi unta.

Eipä ihme, sillä yhteiskunta pyörii aamu­virkkujen ehdoilla – siitä huolimatta, että esimerkiksi laajan Finriski-tutkimuksen mukaan heitä on Suomessakin alle puolet väestöstä.

Mutta minkäs teet: työt, koulu ja virastoajat eivät odota. Edes kerrostalon järjestyssäännöt eivät anna armoa, vaan naapuri voi surutta aloittaa remontoinnin aamukahdeksalta.

Kaiken keskellä iltavirkku rämpii kroonisessa univajeessa päivästä ja vuodesta toiseen.

Kehotukset mennä ajoissa nukkumaan eivät juuri auta, sillä kyseessä on osittain geneettinen ominaisuus, jonka muuttaminen on vaikeaa.

Kun aamuvirkku jo valmistautuu yöpuulle, yökukkujan maailmassa tapahtuu jotain taianomaista: yhtäkkiä ajatus kulkee kirkkaasti ja keho huutaa liikettä. Tekee mieli lähteä lenkille tai tehdä jotain luovaa. Unesta ei ole tietoakaan.

Millaista elämä mahtaisi olla, jos tuosta virkeydestä voisi huoletta nauttia?

Kirjoittaja on HS:n lifestyletoimituksen tuottaja.