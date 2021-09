Rondo Classicissa Finland Festivalsin toiminnan­johtaja Kai Amberla pohtii sitä mahdollisuutta, että esittävän taiteen maailma menisikin korona­viruspandemian jälkeen kokonaan uuteen asentoon.

”Oma somekuplani on hellyttävän yksi­mielinen lähes kaikesta, varsinkin silloin kun kysymys on alan omista eduista. Tukia pitää saada lisää. Korona­rajoituksista on päästävä. Meidän työmme on hyvin tärkeää. Kansallinen kulttuuri on kansakunnan selkä­ranka. Klassinen musiikki on hyvää itseis­arvoisesti ja sitä on ylläpidettävä verovaroin.”

”Entä jos ’me’ (sanalla me tarkoitan lähinnä meitä, jotka haluamme kuunnella niin sanottua klassista musiikkia ja olemme valmiita maksamaan siitä) myöntäisimme, että suurin osa ihmisistä ei ole pandemian aikana ollut vähääkään huolissaan klassisen musiikin pyhättöjen sulkemisesta. Se on enemmistölle täysin yhdentekevä asia. Jos näin on – ja pelkään pahoin, että juuri näin on – vasta-ajattelu voisi johtaa uusiin suuntiin. Sanomme, että pandemia on todistanut kuinka tarpeellisia ’me’ olemme ja kuinka meidän pitää vain palata vanhaan niin kaikki on taas hyvin. Mutta entä jos sitä vanhaa ei enää ole olemassa?”

”Tästä seuraa johdonmukaisesti kysymys, että miten aiomme jatkossa perustella, että 200 vuotta sitten kuolleen saksalaisen säveltäjän teoksia on esitettävä sadan muusikon voimin – ja tässä kohtaa kuuluu ahdistunut nielaisu – sinun verorahoillasi, parahin kansalainen.”

”Johtopäätöksiä voi tehdä ainakin kaksi. Hyväksytään se, että tämä on pienehkön piirin harrastus, mutta silti merkittävää ja tuo kuollut saksalainen mies ansaitsee edelleen tulla kuulluksi. Voimme julistaa ylpeästi, että suurin osa taide-elämää on pienen piirin harrastus. Kutsukaamme sitä vaikkapa laadun elitisimiksi.”

”Tai sitten teemme jotakin toisin.”

Kansan Uutisissa Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja Anna Lemström väittää, että Afganistan-keskustelussa näkyy vahvana ”valkoisen pelastajan kompleksi”: etu­oikeutetusta asemasta autetaan niitä, jotka sopivat auttajien ihmiskäsitykseen.

”On varottava sekoittamasta uhrina olemista heikkouteen. –­– Liian usein myös sekoittuu se, pelastetaanko ihmiset Talebanilta vai islamilta.”

”Haluamme esimerkiksi vapauttaa naiset käyttämästä huntua, emme vapauttaa heitä tekemään itse valintansa sen käytöstä.”

”Aito apu on yhdenvertaista ja kulttuuri­sensitiivistä. Se lähtee autettavan avun tarpeesta. Valkoisen pelastajan tärkein kohde onkin loppupeleissä vain hänen oma hauras egonsa.”