Työmarkkinoilta on useamman vuoden ajan poistunut eläkkeelle enemmän ihmisiä kuin sinne on tullut uusia. Vaikka eläköitymisen vauhti on hidastunut ja eläkkeelle siirrytään aiempaa iäkkäämpinä, on paheneva työvoimapula tosiasia. Vakava ongelma vaatii useita samaan suuntaan vaikuttavia kansallisen tason ratkaisuja, kansallista ohjelmaa.

Työvoimapulaan vaikuttaa moni seikka – yhtenä korkea rakenteellinen työttömyys, jonka vähentämisen ja työhön osallistumisasteen nostamisen on oltava keskeisellä sijalla keinovalikoimassa. Tässä näen työvoimapolitiikan vetovastuun siirrolla valtiolta kunnille mahdollisuuksia.

Koulutusta on selvemmin suunnattava työvoimapulasta kärsiville aloille. Aikuiskoulutusjärjestelmää on uudistettava, jotta ihmisten olisi helpompi saada ammatinvaihtoon tarvitsemansa lisäosaaminen.

Tarvitaan työperäisen maahanmuuton edistämistä sekä maahamme jo muuttaneiden parempaa kotouttamista ja työllisyysasteen nostoa. Ilman olennaista lisäystä tähän työvoimapulaa ei kyetä ratkaisemaan, mutta yksin se ei riitä ratkaisuksi.

Työkyvyttömyyksien ennaltaehkäisy on inhimillisesti ja taloudellisesti tärkeää. Vaikka työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on vähentynyt, menetämme joka vuosi työelämästä noin 20 000 osaavaa henkilöä. Työkyvyttömyydet kohdentuvat muutenkin työvoimapulasta kärsiville aloille. Kustannukset ovat kunta-alalla vuositasolla kaksi miljardia euroa.

Eläkkeellä olevat muodostavat kiinnostavan joukon ihmisiä, joiden houkuttelemiseksi työelämään on vielä paljon tehtävää. Tarvitaan kannusteita, jotta jo eläkkeelle siirtyneet osallistuisivat työelämään nykyistä enemmän ja eläkeiän saavuttaneet jatkaisivat työelämässä pidempään. Useiden tutkimusten mukaan halukkuutta jatkaa työelämässä olisi, ja moni jo käykin töissä.

Verotukseen tarvitaan muutoksia, jotta eläkeläisten työnteon kannattavuus paranisi. Muutosta kaivataan myös työnantajien ja yleisemminkin työelämämme asenteisiin.

Työvoimapulan pahentuessa eläkeläiset eivät vie työpaikkoja nuoremmilta vaan tekevät työtä, johon ei muuten löytyisi tekijää. Tällöin ei ole kyse niin sanotuista hanttihommista vaan kaikenlaisista töistä, koska työvoimapula on laajenemassa yhä useammalle toimialalle.

Eläkkeellä olevat ovat myös erinomaisia työntekijöitä pitkän työkokemuksensa ja osaamisensa ansiosta. Monilla aloilla, kuten terveydenhoidossa, eläkkeellä olevat hoitavat jo merkittävän osan erilaisista sijaisuuksista.

Ikääntyvä ja eläkkeellä oleva ihminen on nähtävä voimavarana, jonka työpanoksella ja osaamisella voidaan huolehtia monen tärkeän tehtävän hoitamisesta.

Timo Kietäväinen

toimitusjohtaja, Työeläkevakuuttaja Keva

