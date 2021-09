Vain kaikkien välinen tasa-arvo takaa jokaisen vapauden kukoistaa oman­laisenaan minänä.

Suurimmat esteet kaikkien vapauden tiellä ovat pelko ja köyhyys. Köyhyys vähentää valinnan­mahdollisuuksia, nujertaa. Pelko estää. Pelko on tietämättömyyden toinen nimi. Jos sodan, väkivallan ja taloudellisen ahdingon kaltaiset välittömät rajoittavat tekijät on minimoitu, on koulutus yksi tehokkaimmista keinoista lisätä ihmisten vapautta.

Vastikään Kansallinen koulutuksen arviointi­keskus Karvi julkaisi selvityksen ”Tasa-arvo teoiksi ja todeksi”, jossa käsiteltiin suku­puolten sisäisten ja välisten oppimistulos­erojen syitä ja taustoja perusopetuksessa. Aiemmin sukupuolten välistä tasa-arvoa edistettäessä juututtiin helposti vertailemaan vain tyttöjä ja poikia keskenään.

Tytötkään eivät ole tasa-arvoisia keskenään, vaan esimerkiksi sosio­ekonominen tausta vaikuttaa elämänpolkuun. Aivan samoin myöskään miehet eivät muodosta veljes­kuntaa, jossa toverillinen miesten joukko lyö toisiaan kannustavasti olalle.

Yhteiskuntamme on hierarkkinen, ihmisten arvo ja asema ei ole sama. Sukupuoli vaikuttaa asiaan. Siksi osa meistä feministeistä puhuu patriarkaatista.

Toisille patriarkaatin käsite on epämieluisa tai vanhahtava. Emmehän suinkaan elä puhtaaksiviljellyssä kapitalistisen patriarkaatin mallissa, jonka verevin kulttuurinen kuvaus on elokuva Mad Max: Fury Road.

Elokuvassa isukiksi kutsutulla sotapäälliköllä on hallussaan luonnonvarat, muut miehet on alistettu tykinruuaksi ja nuoret kauniit naiset hänen henkilökohtaiseksi lisääntymis­koneistokseen. Patriarkaalinen riisto on täydellistä ja perustuu siihen, että kaikki omaisuus ja väkivaltamonopoli on yhden miehen käsissä.

Mad Max: Fury Road on kerrassaan riemastuttava, sillä siinähän lopulta tehdään vallankumous. Maailmalla toki on regiimejä, jotka muistuttavat elokuvan asetelmia pelottavan paljon, mutta Suomi hyvinvointi­valtiona on jotain aivan muuta.

Hyvinvointivaltio onkin ollut naisten keskeinen vapauttaja, mutta se ei ole syntynyt naisten yksimielisyydellä. Piikojen nouseminen eduskuntaan ei aikanaan ollut jokaisen naisen unelma.

Edelleenkään tilanne ei ole se, että kaikki naiset olisivat feministejä eli kannattaisivat sukupuolten tasa-arvoa. Saati että he kannattaisivat vapautta ja tasa-arvoa yhdenvertaisesti ihan kaikille naisille. Halutaan poimia rusinat pullasta.

Minä sanon: kaikki tai ei mitään. Vapaus on jakamaton.

Vain kaikkien välinen tasa-arvo takaa jokaisen vapauden kukoistaa oman­laisenaan minänä. Mitä enemmän ulkoapäin tulevat normit kahlitsevat meitä ja mitä epätasaisemmin mahdollisuudet ja kannustus jakautuvat, sitä ahtaampi maailma on kaikille.

Eriarvoisuus, yhteiskunnan kuplaantuminen ja väkivallan uhka kaventavat lopulta kaikkein etuoikeutetuimmankin maailmaa. Yksinäinen on myös isukki linnoituksessaan, vailla mahdollisuutta olla toverin edessä herkkä ja haavoittuvainen.

Jotta pelko poistuisi ja koulu olisi turvallinen oppimisympäristö kaikille, on huolehdittava siitä, että kukaan ei tule loukatuksi tai ohitetuksi sukupuolensa ilmaisun, kulttuurisen taustan, vammaisuuden tai muun ominaisuutensa vuoksi. Vastaavasti on myös erikseen otettava huomioon se, että toiset tarvitsevat erityistä tukea ja tsemppiä.

Kun koulussa opitaan toimimaan yhdessä ja erilaisuutta kunnioittaen, on se helpompaa myös muualla yhteiskunnassa. Jos esimerkiksi on tottunut pitämään naisia sukupuolensa vuoksi vaikeaselkoisina tai vähempi­arvoisina, ei toisen ihmisen lukeminen luonnistu.

Lukukeskus julkaisee tutkimuksiin perustuvaa tilannekuvaa lukemisesta ja lukutaidosta Suomessa. Sen mukaan lukutaito Suomessa eriytyy ja sosio­ekonomisen taustan merkitys kasvaa tässäkin asiassa.

Meiltä kaikilta tarvitaan yhteiskuntalukutaitoa eli ymmärrystä vallasta ja vallalla olevista järjestyksistä. Vain siten saamme vapauden.

Kirjoittaja on kirjailija.