Vihreät haluavat vapauttaa kannabiksen (HS 13.9.). Oma lapseni aloitti kannabiksen käytön, josta seurasi skitsofrenian puhkeaminen. Tämä muutti nuoren sekä meidän vanhempien loppuelämän.

On käsittämätöntä, että vihreät ajavat asiaa, josta seuraa riski sairastumiseen tai koviin huumeisiin siirtymiseen. Kannabiksen vapauttaminen on kuin vihreä valo nuorille sen käyttöön. On valheellista väittää, että kannabiksen myynnin vapauttaminen vähentäisi nuorten kannabiksen käyttöä. Miten perustella nuorelle kieltäytyä kannabiksen käytöstä, kun varteenotettava poliittinen puolue ja on sitä mieltä, että kannabis on vaaraton huume?

Kuinka moni vihreitä kannattava vanhempi haluaa nähdä omien lastensa käyttävän kannabista?

Kannabiksen käytön kokenut isä

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

