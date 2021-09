Ilkka-Pohjalainen herättelee keskustelua koronarokotteen ottamisesta velvollisuutena.

”Rokotevastaisten motiivit vaihtelevat terveestä epäluulosta kummallisiin salaliitto­teorioihin. – – Oma lukunsa ovat koronan­kieltäjät, joiden mielestä pandemiaa ei edes ole.”

”Yhdysvaltain presidentti Joe Biden puki varmasti monen kollegansa turhautumisen sanoiksi viime torstaina, kun hän kovisteli rokottamattomia kansalaisiaan. – – Hänen turhautumistaan selittävät osaksi talousluvut. Massiivisen elvytyksen hyödyt uhkaavat jäädä tulematta, jos 80 miljoonaa ihmistä on viruksen uhan takia osittain tai kokonaan estynyt työskentelemästä vain siksi, että he kieltäytyvät maksuttomasta rokotuksesta. Tai toisinpäin, koronan pelko estää matkustamasta, käymästä ravintolassa ja ylipäätään kuluttamasta.”

”Tätä keskustelua olisi hyvä käydä Suomessakin. Kun yksilöllä on oikeus yhteis­kunnan takaamiin laajoihin maksuttomiin palveluihin, voisiko vastineeksi yksilöä myös velvoittaa esimerkiksi koronarokotteen ottamiseen. On luultavaa, että Suomen rokote­kattavuus olisi korkeampi ilman itsepäistä joukkoa, joka ei rokottamiseen suostu ja pitää näin muita panttivankeinaan. Koronapandemia on Suomessa juuri rokottamattomien pandemia.”

”Lääketieteelliset ja lailliset esteet on tietysti otettava huomioon. Terveyden­tila voi joissakin tapauksissa perustellusti muodostua esteeksi rokottamiselle, se on kokonaan toinen asia kuin piikistä muuten kieltäytyminen. Lailliset esteet taas olisi hyvä purkaa edestä pois.”

”Myös Suomessa on yhteiskunta saatava auki ja talouden pyörät pyörimään. Maan taloudellinen tilanne ei anna kenellekään oikeutta sooloilla, etenkin jos talouden ahdinkoon on rokottamisella saatavissa helpotusta.”

”Biden kohtaa samat laillisuushaasteet Yhdysvalloissa kuin kuka tahansa läntisen maan johtaja. Koronan runnellessa meitä kaikkia tasapuolisesti olisi kuitenkin paikallaan vakavasti pohtia, missä tapauksessa enemmistöihin uskova demokraattinen valtio voi antautua vähemmistöjen saneluun. Korona ei ole sellainen syy.”

Hämeen Sanomat panee merkille, että tuoreessa puolustusselonteossa määritellään taas kieli keskellä suuta Suomen asemaa kansainvälisessä puolustusyhteistyössä.

”Nato mainitaan ’turvallisuutta ja vakautta edistäväksi toimijaksi ja Yhdysvallat ’Suomelle tärkeäksi ja läheiseksi kumppaniksi’.”

”Venäjän toiminta taas on selonteon mukaan osoittanut, että ’kynnys sotilaallisen voiman käyttöön ja sillä painostamiseen on madaltunut’.”