Viron ja suomen kielisilta on alkanut hapertua

Jos mahdollisuutta akateemiseen koulutukseen ja tutkimukseen ei taata, tuhotaan kahden naapurimaan menestyksellisen yhteistyön edellytykset.

Viron kielen ja kulttuurin opetus Helsingin yliopistossa sekä suomen kielen ja kulttuurin opetus Tarton yliopistossa ovat muuttuneet uhanalaisiksi oppialoiksi. Molemmat opintokokonaisuudet tarvitsevat yhteiskunnallista tukea ja päättäjiltä vastuunkantoa elintilansa turvaamiseksi. Muuten vanha kielisiltamme katkeaa.

Viron kieltä ja kulttuuria voi Suomessa opiskella pääaineena vain Helsingin yliopistossa. Muissa yliopistoissamme aineen opetus on lakkautettu tai vähennetty minimiin. Siitä huolimatta myös Helsingin yliopisto on supistanut merkittävästi viron kielen ja kulttuurin opetusresursseja. Vuonna 2020 lakkautettiin viron kielen vieraileva professuuri, ja lehtorien toimista joudutaan taistelemaan jatkuvasti. Opinalaan kohdistuvat leikkaukset ovat pysyvä uhkakuva, ja opetuksen tason säilyttäminen näyttää mahdottomalta tehtävältä.

Viron merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa on selvästi kokoaan suurempi. Virolaiset ovat Suomen toiseksi suurin vieraskielisten ryhmä, jonka merkitys rakennusteollisuuden, logistiikka-alan, terveydenhuollon ja monien muiden alojen kannalta on erittäin tärkeä. Kahdensuuntainen investointien, ihmisten liikkumisen ja palveluiden merkitys on valtava kummankin maan kansantaloudelle.

Suomi tarvitsee Viro-asiantuntijoita ja Viro Suomi-asiantuntijoita. Tie naapurimaan tuntemiseen alkaa kielen ja kulttuurin opiskelusta. Sen perustaa ei voi laskea vain kansalaistemme englannin taidon tai Google-käännösten varaan.

Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa viron kieli on yksi noin kolmestakymmenestä kielestä, joita opetetaan harvinaisten kielten rahoituksen turvin. Suomessa kuitenkin äidinkielenään viroa puhuu noin 70 000 maassa asuvaa ja noin 20 000 tilapäisesti työskentelevää virolaista. Onko viron kielen merkitys todella verrattavissa maantieteellisesti, historiallisesti ja kulttuurisesti suomalaisille etäisempiin Afrikan ja Aasian mantereiden tai eteläslaavilaisten kielten ryhmiin?

Yliopistoissamme on pitkä traditio naapurimaiden kulttuurin opiskeluun. Suomen kielen lehtoraatti Tarton yliopistossa täyttää pian 220 vuotta, ja viron kielen lehtoraatti perustettiin Helsingin yliopistoon vuonna 1923.

Jos mahdollisuutta akateemiseen koulutukseen ja tutkimukseen ei taata, tuhotaan kahden naapurimaan menestyksellisen yhteistyön edellytykset. Kyse on myös naapurimaan arvon tunnustamisesta ja kunnioittamisesta.

Toivomme Helsingin ja Tarton yliopistoilta maidemme naapuruussuhteiden yhteiskunnallisen merkityksen hahmottamista ja sen todellisuutta vastaavan tilanteen tunnustamista.

Opetuksen edellyttämät resurssit on taattava viron ja suomen opetukselle kummassakin maassa. Koska suomen ja viron aseman tunnustaminen alkaa perusopetuksesta, molemmissa maissa pitäisi tukea kouluja, joissa on mahdollisuus opiskella suomea tai viroa vieraana kielenä. Kyse on poliittisesta tahtotilasta ja yhteiskunnallisen tilanteen ymmärtämisestä.

Kielisillan rakenteet ovat alkaneet hapertua eikä aikaa ole hukattavana. Yliopistojemme vastuulla on, katkeaako vai vahvistuuko maittemme välinen kielen, koulutuksen ja kulttuurin silta.

Kirsti Narinen

Tuglas-seura

Gunnar Okk

Suomalais-virolainen kulttuurisäätiö

Mart Meri

Viro-instituutti Suomessa

Riitta Huuhtanen

Suomen Viron-instituutti

