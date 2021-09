Mikäli muutosta ei tapahdu, emme pärjää kansainvälisessä kilpailussa osaavimmasta työvoimasta.

Korkeakoulujen kansainvälisyyttä koskevassa keskustelussa painopiste on vahvasti kansainvälisten osaajien houkuttelussa, rekrytoinnissa ja integroinnissa suomalaiseen yhteiskuntaan. Osaajapula monilla sektoreilla on jo huutava ja tilanne pahenee. Aiempi suorittavaa työtä tekevien puute on kääntymässä korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden puutteeksi.

Juuri julkaistu koulutus- ja työperäisen maahanmuuton tiekartta sekä Talent Boost -ohjelma nostavat esiin kehittämiskohteita, joista osa on jo vauhdissa Sanna Marinin (sd) hallituksen ohjelman pohjalta käynnistetyissä kehittämisohjelmissa.

Tahtoa siis on, mutta valitettavasti tilastot ja yksittäisten maahantulijoiden henkilökohtaiset kertomukset kertovat varsin karua kieltä. Ulkomaalaistaustainen osaaja ei löydä paikkaansa suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä. Ulkomaalaistaustaisen on vaikea päästä haastatteluun, työpaikkojen diversiteetin aste on pääsääntöisesti alhainen ja työntekijöiltä edellytetään tyypillisesti virheetöntä suomen kielen taitoa. Vaikka Suomeen tuleminen olisikin tulevaisuudessa kehittämistoimien myötä entistä helpompaa, tänne jääminen on todella vaikeaa.

Kun katsotaan työelämän diversiteettiä ja kansainvälistymisen astetta, korkeakoulujen maailma näyttää kovin erilaiselta muihin aloihin verrattuna. Kansainvälisyys on arkipäivää ja keskeinen kilpailutekijä. Keskisuuren suomalaisen korkeakoulun kampuksella työskentelee kansainvälisiä osaajia hyvinkin lähes sadasta eri maasta, ja tutkimus- ja koulutuskumppanuuksia on ympäri maailman.

Jotta korkeakoulujen kansainvälisyys hyödyttäisi työelämää ja yhteiskuntaa laajemminkin, tarvitaan toimivaa yhteistyötä. Tämä edellyttää kansallisen asenneilmapiirin muutosta. Kansainväliset osaajat tulee nähdä tärkeinä tulevaisuuden Suomen rakentajina ja yhteiskuntaamme tervetulleina uusina jäseninä. Näin ei tällä hetkellä ole, ja mikäli muutosta ei tapahdu, emme pärjää kansainvälisessä kilpailussa osaavimmasta työvoimasta.

Aikaa ei ole hukattavissa, sillä heikentyvä kansainvälisten osaajien maahanmuutto johtaa helposti myös suomalaisten osaajien maastamuuttoon eli aivovuotoon – osaajat hakeutuvat mieluiten sinne, missä on muitakin osaajia. Opetus- ja kulttuuriministeriön alulle panema Kv-foorumi kokoaa sektorimme laajan asiantuntijajoukon yhteen ja olemme valmiita pohtimaan ratkaisuja yhdessä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.

Jukka Kola

rehtori, Turun yliopisto, Kv-foorumin puheenjohtaja

Anna Grönlund

kehittämispäällikkö, Jyväskylän yliopisto

Teemu Kokko

rehtori, Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu

