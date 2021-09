Savon Sanomat toteaa, että vihreiden puolue­kokous päätti niukalla enemmistöllä kannattaa kannabiksen käytön, hallussa­pidon, kasvattamisen ja myynnin laillistamista.

”Vihreiden linjaus paljastaa, miten puolue tahtoo laajentaa yksilön­vapauden rajoja periaatteella, jonka mukaan jokaisen ihmisen omat valinnat ovat hänelle oikeita ja oikeutettuja. Ja edelleen, jos ja kun yksilöiden huumeidenkäyttö aiheuttaa haittoja yhteis­kunnalle, ne otetaan vastaan hoivaten ja päitä silitellen.”

”Huumeiden käyttö on lisääntynyt Suomessa nopeasti. Vaikka kannabiksen käytön vapauttamista kannattavien mielestä kaltevan pinnan teoria ei pidä paikkaansa, käytännössä kannabis on usein ensiaskel huumeiden maailmaan, jossa aineet tyypillisesti kovenevat käytön jatkuessa.”

”Kannabiksen käytön puolustajat rinnastavat huumeen usein alkoholiin. Rinnastus ontuu. Alkoholi on toki laaja kansanterveydellinen ongelma, mutta sen vierelle ei tarvita uutta vaivaa.”

”Perimmältään kannabiskysymyksessä on kyse asenteista huumeita kohtaan yleisesti, ei siitä onko uudenaikainen tai vanhan­aikainen.”

Hämeen Sanomat kirjoittaa, että vihreät haistaa ajan makeanlemuisen ja vähän hoippuvan hengen.

”On ehkä aika takoa, mutta nyt puolue lyö lekalla kuitenkin lähinnä vain omille näpeilleen.”

”Poliisiministerin ja hänen puolueensa linjaus on jyrkässä ristiriidassa poliisin perustellun näkemyksen ja kokemuksen kanssa.”

”Kannabista ei Suomessa pidä vapauttaa nuorten huumeidenkäytön lisääntyessä ja huumerikollisuuden koventuessa.”

Karjalaisen mukaan vihreät ovat kannabis­päätöksellään edelläkävijöitä Suomessa mutta eivät globaalisti.

”Kansainvälisesti kireästä linjasta ollaan luopumassa tai ainakin luopumista pohditaan yhä useammin.”

”Suomalaisessa poliittisessa ilmapiirissä vihreät tekivät silti uhkarohkean liikkeen. Näkyvyyttä tuli ja erottumista, mutta tulosta voi vain arvailla.”

Turun Sanomat muistuttaa, että maailmalla muutama maa on vapauttanut kannabiksen.

”Suomelle hyvä vertauskohde on Kanada, jossa kannabiksen viihdekäyttö vapautettiin vuonna 2018.”

”Kanadan kokemukset ovat vielä varsin lyhyt­aikaisia, joten Suomessa on turha hoppuilla asiassa.”

”Tunteiden sijasta on syytä kuunnella asian­tuntijoita. Kannabiksen käytöllä on kiistatta terveyshaittoja, mutta niitä on myös tupakalla ja alkoholilla. Laiton myynti ei automaattisesti häviä laillistamalla kauppa.”