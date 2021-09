Kuluttajahävikin osuus ruokavalion ilmastovaikutuksista on vain neljä prosenttia.

Kuluttajahävikin osuus ruokavalion ympäristövaikutuksista jää niin pieneksi, ettei siihen kohdistuvilla toimilla ole juurikaan merkitystä. Kuluttajahävikin osuus ruokavalion ilmastovaikutuksista on vain neljä prosenttia. Näin totesi Ruokaminimi-hanke (2019).

Tuoteryhmittäisessä vertailussa liha- ja maitotuotteet muodostavat 65 prosenttia ruokavalion ilmastovaikutuksista. Yhden viikoittaisen liha-aterian vaihtaminen esimerkiksi särkeen tai silakkaan pienentäisi keskivertosuomalaisen ruokavalion ilmastovaikutusta viisi prosenttia (Kotimaisen kalan edistämisohjelma 2021).

”Ruokahävikin vähentäminen on helppo tapa alentaa ruoan ympäristövaikutuksia” on usein toistuva, mutta harhaanjohtava viesti. Elämme ilmastokriisin ja luontokadon keskellä, ja viestinnässä olisi annettava oikea kuva tekojen ympäristövaikutuksista ja mittakaavasta.

Juha-Matti Katajajuuren ja Kirsi Silvennoisen peräänkuuluttamilla hävikkitalkoilla (HS Mielipide 13.9.) vastuuta vieritetään jälleen kerran kuluttajien niskoille. Huomio suunnataan pois paljon tärkeämmästä teemasta, rakenteiden muutoksesta. Miksi ruokajärjestelmämme hukkaa valtavasti resursseja eläintuotantoon, aiheuttaa paljon ruokahävikkiä sekä terveysongelmia ja lisää eläinten kärsimystä?

Meidän on luotava yhteiskunta, jossa kasvipohjainen, terveellinen ja maistuva ruoka on helppo ja edullinen valinta. Se on tehokas tapa vähentää rajallisten resurssien tuhlausta ja hävikkiä.

Keskustelu kuluttajien nahistuvista porkkanoista ei muuta rakenteita. Se vaatii esimerkiksi maatalous- ja ravitsemuspolitiikan muutosta ja tueksi viestintää, joka antaa kansalaisille, päättäjille ja yrityksille oikeaa tietoa ruokaketjun ympäristövaikutuksista.

Mari Koistinen

tietokirjailija, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, Helsinki

Leena Putkonen

laillistettu ravitsemusterapeutti, tietokirjailija, Leppävirta

