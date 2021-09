Joulu on monelle perheelle vuoden suurin taloudellinen panostus.

Keskiviikkona 15. syyskuuta on tasan sata yötä jouluun. Se on sekä lyhyt että pitkä aika. Talvi tuntuu vielä etäiseltä. Usein kuitenkin havahdumme joulukuussa siihen, että syksy on ohi ja joulu on tuota pikaa.

Joulu on monelle perheelle vuoden suurin taloudellinen panostus. Jouluun voi liittyä iloisen odotuksen lisäksi myös huolta ja stressiä, varsinkin jos tulot ovat tiukassa. Yksi keino paineiden vähentämiseen on aloittaa jouluun varautuminen ajoissa – vaikkapa juuri nyt, kun jouluun on vielä sata yötä.

Tapoja on monia: Jos laitat joka päivä euron sivuun jouluruokia varten, on aatonaattona kasassa 99 euroa. Sillä summalla valmistaa hyvän jouluaterian. Joillakin on erillinen joulusäästötili, minne siirretään joulun hankintoihin varattu summa kuukausittain. Toiset hankkivat joululahjoja pitkin vuotta, jotta menot jakaantuvat tasaisesti. Monet sopivat, että pakettien sijaan annetaan aikaa ja yhteistä tekemistä tai vaikkapa lastenhoitoapua.

Jouluun valmistautumista keventää ajatus kohtuullisuudesta.

Outi Mehto

lapsiperheiden arjen tukeminen -toiminnan koordinaattori, Marttaliitto

